2026 Ehliyet fiyatları: Sürücü belgesi harç ücretleri

2026 ehliyet fiyatları yani sürücü belgesi harç ücretleri yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla belli oldu. Buna göre bu yıl ehliyet fiyatları yüzde 25,59 oranında zamlandı. M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfında ehliyet sahibi ya da ehliyetini yenilemek isteyen adayların 2026 ehliyet fiyatları ile sürücü belgesi harç ücreti aramaları hız kazandı. Peki ehliyet fiyatları ne kadar? İşte 2026'ta beklenen sürücü belgesi harç ücretleri!

SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇ ÜCRETLERİ

Sürücü Belge Sınıfı Harç Ücreti (₺) Değerli Kağıt Ücreti (₺) Vakıf Payı (₺) Toplam (₺) A Sınıfı 2.340 TL 1.790 TL 331 TL 4.461 TL B Sınıfı 7.405 TL 1.790 TL 331 TL 9.526 TL F ve H Sınıfı 2.340 TL 1.790 TL 331 TL 4.461 TL Uluslararası 4.726 TL 1.790 TL 331 TL 6.847 TL Diğer 11.871 TL 1.790 TL 331 TL 13.992 TL

*Bu ücretler yeni yıl için %25,49 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı ile yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Resmi harç ücretler 1 Ocak 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

2026 EHLİYET FİYATLARI

2026 ehliyet fiyatları için maliyeye ödenen ehliyet yani sürücü belgesi harç ücretleri 1 Ocak 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından şu şekilde olması bekleniyor:

A sınıfı sürücü belgeleri (A1 ve A2 dahil): 4.461 TL

4.461 TL B sınıfı sürücü belgeleri: 9.526 TL

9.526 TL F ve H sınıfı sürücü belgeleri: 4.461 TL

4.461 TL Uluslarası sürücü belgelerinden: 6.847 TL

6.847 TL Diğer sürücü belgelerinden: 13.992 TL

Ehliyet harç ücretine ek olarak Değerli Kağıt Ücreti olan yaklaşık 1.790 TL ile Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na verilmesi gereken Vakıf Payı ücreti 331 TL'yi anlaşmalı banka ve kurumlara yatırılması gerekmektedir.

Ehliyet harç ücreti nereye yatırılır?

Ehliyet harç ücreti ve değerli kağıt ücretini yatırmak için Maliye Bakanlığı'na bağlı veznelere ya da PTT, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası veznelerinden işlem yapılabilir. Sürücü Belgesi için Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na yatırılması gereken Vakıf Payı ücreti ise Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Garanti Bankasına ait ATM, Şube ya da internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yatırılabilir.

Ehliyet sınıfları nedir?

Yeni ehliyetlerle birlikte ehliyet sınıflarında düzenlemeler yapıldı. Araçlara takılan ek yükler, römork kullanımı, yaş sınırlamaları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sınıf belirlemeleri yapıldı. Örneğin, B sınıfı ehliyet sahipleri artık belirli bir deneyim kazandıktan sonra minibüs kullanabilecekler. Engelli vatandaşların kullandığı H sınıfı ehliyet ise kaldırıldı. Ayrıca, otomatik vites sürücü belgesi de yeni olarak eklenmiştir. Yeni ehliyet sınıfları şu şekilde belirlendi: M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F.

Ehliyet sınıfı kapsamları değişti

Ehliyet sınıfları yeni düzenlemelerle birlikte farklı kriterlere göre belirlendi. Yeni ehliyet sınıfları arasında M sınıfı da yer alıyor, bu sınıf motorlu bisiklet veya moped sürücülerine özgüdür. M sınıfı sürücü belgesi için minimum yaş sınırı 16 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, azami hız sınırları da getirilmiştir. Motorlu bisikletlerin azami hızı saatte 45 km'yi geçemez ve içten yanmalı motoru olanlar için silindir hacmi 50 santimetreküpü aşamazken, elektrik motorlu olanlar için azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçemez şeklinde kural getirilmiştir. M sınıfı ehliyet ise tam 10 yıl süreyle geçerlidir.

Diğer ehliyet sınıfları için geçerlilik süreleri ise şu şekildedir: