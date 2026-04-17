2026 EKPSS Başvuru Sayısı: EKPSS'ye Kaç Kişi Başvurdu?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım sürerken, adayların en çok merak ettiği konuların başında başvuru sayısı geliyor. ÖSYM tarafından açıklanan veriler, 2026 EKPSS’ye olan yoğun ilgiyi gözler önüne serdi. Peki 2026 EKPSS’ye kaç kişi başvurdu? Sınav ne zaman yapılacak ve detaylar neler? İşte tüm merak edilenler…

2026 EKPSS’YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 EKPSS başvuru sayısı toplam 115 bin 883 olarak açıklandı.

44 bin 872 kadın aday

71 bin 11 erkek aday

Bu veriler, EKPSS’ye olan ilginin her yıl artarak devam ettiğini gösteriyor.

EKPSS Başvuru Sayısı Tablosu

Kategori Aday Sayısı Kadın Aday 44.872 Erkek Aday 71.011 Toplam 115.883

2026 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 EKPSS, 19 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelinde 81 ilde ve 97 sınav merkezinde düzenlenecek.

Sınav Saatleri ve Süresi

Sınav Başlangıç Saati: 10:15

Sınav Bitiş Saati: 13:00

Toplam Süre: 60 dakika

Adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı da özellikle hatırlatıldı.

EKPSS SINAV İÇERİĞİ NASILDIR?

2026 EKPSS’de adaylara toplam 60 soru yöneltilecek. Soru dağılımı şu şekilde olacak:

Türkçe: 15 soru

Matematik: 15 soru

Tarih: 10 soru

Coğrafya: 5 soru

Vatandaşlık: 6 soru

Güncel Bilgiler: 6 soru

Sınav süresi 60 dakika olarak belirlenmiş olup, adayların zamanı verimli kullanması büyük önem taşıyor.

EKPSS NERELERDE YAPILACAK?

EKPSS, Türkiye genelinde geniş bir organizasyonla gerçekleştirilecek. Buna göre:

81 ilde

97 sınav merkezinde

1438 bina

27 bin 26 salonda

sınav uygulanacak.

EKPSS KURA SİSTEMİ NEDİR?

Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adaylar için kayıtlar iki yılda bir alınmaktadır. Bu yöntemi tercih eden adaylar, dört yıl boyunca yapılacak engelli memur alımlarına başvuru hakkı elde eder.

