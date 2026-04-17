2026 EKPSS Başvuru Sayısı: EKPSS'ye Kaç Kişi Başvurdu?
2026 EKPSS başvuru sayısı açıklandı ve sınava olan yoğun ilgi bir kez daha gözler önüne serildi. “EKPSS’ye kaç kişi başvurdu?” sorusu adaylar tarafından sıkça araştırılırken, ÖSYM’nin paylaştığı veriler toplam başvuru sayısını netleştirdi. İşte 2026 EKPSS başvuru sayısı, sınav tarihi ve tüm detaylar…
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım sürerken, adayların en çok merak ettiği konuların başında başvuru sayısı geliyor. ÖSYM tarafından açıklanan veriler, 2026 EKPSS’ye olan yoğun ilgiyi gözler önüne serdi. Peki 2026 EKPSS’ye kaç kişi başvurdu? Sınav ne zaman yapılacak ve detaylar neler? İşte tüm merak edilenler…
2026 EKPSS’YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 EKPSS başvuru sayısı toplam 115 bin 883 olarak açıklandı.
- 44 bin 872 kadın aday
- 71 bin 11 erkek aday
Bu veriler, EKPSS’ye olan ilginin her yıl artarak devam ettiğini gösteriyor.
EKPSS Başvuru Sayısı Tablosu
|Kategori
|Aday Sayısı
|Kadın Aday
|44.872
|Erkek Aday
|71.011
|Toplam
|115.883
2026 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 EKPSS, 19 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelinde 81 ilde ve 97 sınav merkezinde düzenlenecek.
Sınav Saatleri ve Süresi
- Sınav Başlangıç Saati: 10:15
- Sınav Bitiş Saati: 13:00
- Toplam Süre: 60 dakika
Adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı da özellikle hatırlatıldı.
EKPSS SINAV İÇERİĞİ NASILDIR?
2026 EKPSS’de adaylara toplam 60 soru yöneltilecek. Soru dağılımı şu şekilde olacak:
- Türkçe: 15 soru
- Matematik: 15 soru
- Tarih: 10 soru
- Coğrafya: 5 soru
- Vatandaşlık: 6 soru
- Güncel Bilgiler: 6 soru
Sınav süresi 60 dakika olarak belirlenmiş olup, adayların zamanı verimli kullanması büyük önem taşıyor.
EKPSS NERELERDE YAPILACAK?
EKPSS, Türkiye genelinde geniş bir organizasyonla gerçekleştirilecek. Buna göre:
- 81 ilde
- 97 sınav merkezinde
- 1438 bina
- 27 bin 26 salonda
sınav uygulanacak.
EKPSS KURA SİSTEMİ NEDİR?
Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adaylar için kayıtlar iki yılda bir alınmaktadır. Bu yöntemi tercih eden adaylar, dört yıl boyunca yapılacak engelli memur alımlarına başvuru hakkı elde eder.
