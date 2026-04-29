2026 EKPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Tarihi

2026 EKPSS sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. “EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu, sınavın hemen ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

EKPSS SINAVI NASIL YAPILDI?

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, Türkiye genelinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Sınava ilişkin temel bilgiler şu şekilde:

81 ilde uygulandı

1438 bina ve 27 bin 26 salonda gerçekleştirildi

115 binden fazla aday başvurdu

Sınav saat 10.15’te başladı

Sınav İçeriği ve Süresi

Adaylara, öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun olarak hazırlanan testler uygulandı.

Toplam 60 soru soruldu

Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yer aldı

Sınav süresi 60 dakika olarak belirlendi

Ek süre: 20, 30 ve 40 dakika (engel durumuna göre)

EKPSS’YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

2026 EKPSS’ye toplamda 115 binden fazla aday başvuru yaptı. Adayların sınav türlerine göre dağılımı ise şöyle:

4 bin 591 aday: İşitme-1 testi

19 bin 990 aday: Zihinsel engelli testi

91 bin 302 aday: Genel, görme ve işitme-2 testi

EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026 EKPSS sonuçları, sınav tarihinden itibaren 4 yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre boyunca adaylar kamu personeli alımlarında sonuçlarını kullanabilecek.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.

EKPSS İLE KAMUYA YERLEŞTİRME SÜRECİ

EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarına yerleştirme süreci başlayacak. Adaylar, tercih döneminde puanlarına göre kamu kadrolarına başvuru yapabilecek.

