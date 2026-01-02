2026 Eskihisar - Topçular Feribot Vapur Ücretleri | Araba, minibüs, kamyon, motosiklet ve yaya geçiş fiyatları (Güncel)

Eskihisar - Topçular arasında İDO tarafından işletilen arabalı vapur hattı, Marmara bölgesinde yoğun olarak kullanılan ulaşım seçeneklerinden biridir. 2026 yılı için geçerli olan yeni tarifeye göre hem araçlı hem de yaya yolcular için ücretler netleşti. İşte “Eskihisar Topçular araba vapuru kaç TL oldu?”, “Minibüsle geçmek ne kadar?”, “Motosikletle vapura binmenin ücreti nedir?” gibi merak edilen tüm sorulara maddeler hâlinde yanıtlar:

ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETLERİ (2026)

Otomobil, Minivan, Jip ile tek yön geçiş ücreti 730 TL’dir.

ile tek yön geçiş ücreti 730 TL’dir. Bu araçlar için gidiş-dönüş FLEXİ bilet fiyatı ise 1.350 TL’dir.

Aynı araçlar için HGS gişe ödemesi de 730 TL’dir.

Gece indirimi uygulanmaktadır: Saat 22:00 ile 10:00 arasında otomobil geçişi 630 TL’dir.

MİNİBÜS, MİDİBÜS, KAMYONET (AKS ARALIĞI 7,20 METREDEN KISA)

Bu araçlar için tek yön geçiş ücreti 1.260 TL’dir.

Gidiş-dönüş FLEXİ fiyatı 2.400 TL olarak belirlenmiştir.

HGS gişe ödemesi de yine 1.260 TL’dir.

KAMYON, OTOBÜS (2, 3 VEYA 4 AKSLI)

Bu araçların tek yön geçişi 1.370 TL’dir.

Gidiş-dönüş bileti almak isteyenler için ücret 2.600 TL’dir.

HGS sisteminde geçerli gişe ödemesi de 1.370 TL’dir.

DORSELİ ÇEKİCİLER (5 AKS VE ÜZERİ TIR)

TIR ve benzeri büyük araçlar için tek yön geçiş ücreti 1.920 TL’dir.

Bu araçlar için gidiş-dönüş FLEXİ ücreti 3.670 TL’dir.

HGS gişe ödemesi yine1.920 TL’dir.

MOTOSİKLET GEÇİŞ ÜCRETİ

Motosiklet ile vapura binmenin tek yön ücreti 400 TL’dir.

Gidiş-dönüş yapmak isteyenler için FLEXİ fiyatı 700 TL olarak uygulanmaktadır.

ESKİHİSAR TOPÇULAR YAYA YOLCU ÜCRETLERİ

Yaya olarak geçmek isteyenler için tam bilet fiyatı 70 TL'dir.

İndirimli yolcu ücreti (öğrenci, yaşlı vb.) 45 TL’dir.

Üç geç (3 binişlik kart) ücreti 145 TL olarak belirlenmiştir.

Kredi kartı temassız geçiş ücreti 90 TL’dir.

Otomobil olarak sınıflandırılan araçlar için yolcu kapasitesi en fazla 5 kişilik olmalı ve aks uzunluğu 3,20 metreyi geçmemelidir.

6-9 kişilik yolcu kapasitesine sahip veya 3,20 metreden uzun akslı araçlar minibüs/midibüs sınıfına dahil edilmekte ve 1.260 TL tarife uygulanmaktadır.

Binişlerde HGS etiketi, karekod veya kredi kartı ile geçiş yapılabilmektedir.

Fiyatlara KDV dahildir.

Özel projeler ve tarifeye dahil olmayan araçlar için ido@ido.com.tr adresinden bilgi alınabilir.

ESKİHİSAR–TOPÇULAR FERİBOTU KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Ortalama geçiş süresi 25–30 dakikadır. Yoğunluk durumuna göre 35 dakikaya kadar uzayabilir.

FERİBOT BİNİŞ NOKTALARI NEREDE?

Eskihisar İskelesi: Gebze’ye 5 km, İstanbul merkezine 55 km uzaklıkta.

Gebze’ye 5 km, İstanbul merkezine 55 km uzaklıkta. Topçular İskelesi: Yalova Altınova mevkiindedir, Bursa’ya 65 km mesafededir.

FERİBOTTA ÖDEME YÖNTEMLERİ NELER?

HGS, kredi kartı, nakit, karekod ve mobil ödeme seçenekleri kullanılabilir.

ESKİHİSAR–TOPÇULAR FERİBOTU GECE SAATLERİNDE ÇALIŞIYOR MU?

Evet. 7/24 hizmet verir, gece geçişlerinde indirim uygulanır.