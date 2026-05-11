2026 Eurovision Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

2026 Eurovision ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Avrupa’nın en çok izlenen müzik organizasyonlarından Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. 2026 Eurovision Şarkı Yarışması, 12-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Avusturya’nın başkenti Viyana şehrinde düzenlenecek.

2026 EUROVİSİON NE ZAMAN?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, 12 Mayıs 2026 Salı günü başlayacak ve 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacak büyük finalle sona erecek.

Etkinlik Tarih Saat 1. Yarı Final 12 Mayıs 2026 Salı 22.00 TSİ 2. Yarı Final 14 Mayıs 2026 Perşembe 22.00 TSİ Final 16 Mayıs 2026 Cumartesi 22.00 TSİ

2026 EUROVİSİON NEREDE YAPILACAK?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya’nın başkenti Viyana şehrinde gerçekleştirilecek. Yarışma, 12-16 Mayıs tarihleri arasında müzikseverleri ekran başına toplayacak.

2026 EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Eurovision Şarkı Yarışması’nın tüm gösterileri, Eurovision Şarkı Yarışması YouTube kanalı üzerinden yorumsuz şekilde uluslararası izleyiciler için canlı yayınlanacak.

Katılımcı ülkelerin yayıncıları ise kendi ülkelerinin yarıştığı yarı finali ve finali yayınlamak zorunda. Birçok yayıncı, üç gösteriyi de ekranlara taşıyacak.

2026 EUROVİSİON TÜRKİYE’DE YAYINLANACAK MI?

Türkiye, 2013 yılından bu yana Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almıyor. Bu nedenle Türkiye adına resmi katılım bilgisi bulunmuyor. Ancak yarışma, Eurovision’un resmi YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek.

2026 EUROVİSİON KATILMAYAN ÜLKELER

2026 Eurovision öncesi bazı ülkeler yarışmaya katılmayacaklarını açıkladı. Viyana’da düzenlenecek yarışmada yer almayacak ülkeler arasında İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda bulunuyor.

İsrail’in Gazze’deki saldırgan tutumu, birçok ülke tarafından protesto ediliyor. Bu gelişme de yarışma etrafındaki tartışmaların merkezinde yer alıyor.

2026 EUROVİSİON YARI FİNAL TAKVİMİ

1. Yarı Final Ne Zaman?

2026 Eurovision 1. yarı finali, 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 22.00 TSİ ile yapılacak. Bu yarı finalde 15 ülke yarışacak.

2. Yarı Final Ne Zaman?

2026 Eurovision 2. yarı finali, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 22.00 TSİ ile gerçekleştirilecek. İkinci yarı finalde de 15 ülke sahne alacak.

2026 EUROVİSİON FİNALİ NE ZAMAN?

2026 Eurovision finali, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 22.00 TSİ ile yapılacak. Finalde toplam 25 ülke yarışacak.

Finalde ev sahibi Avusturya, ön elemeden muaf olan Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık ile iki yarı finalden gelen en iyi 10’ar ülke sahne alacak.

2026 EUROVİSİON FİNALİNDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Finalde doğrudan yer alacak ülkeler arasında Avusturya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya bulunuyor. Yarı finallerin ardından finale kalacak 20 ülke daha listeye eklenecek.

2026 Eurovision ne zaman ve hangi kanalda? sorusunun yanıtı netleşti. Yarışma, 12-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Viyana’da yapılacak. Yarı finaller ve final, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve Eurovision’un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı izlenebilecek.