2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: 9. Hafta Maçları Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Elemelerin 9. haftası, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadelelere sahne olacak. Avrupa genelinde toplam 8 grup ve 20’den fazla takım sahaya çıkarken, A Milli Futbol Takımı da bu hafta Bulgaristan’ı konuk edecek. Peki Dünya Kupası eleme maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte tüm detaylar ve haftanın programı...

2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ 9. HAFTA BAŞLIYOR

9. hafta maçları, 14-15-16 Kasım 2025 tarihleri arasında oynanacak. İlk düdük 14 Kasım Perşembe günü çalacak ve hafta boyunca Avrupa’nın dört bir yanında nefes kesen karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. Türkiye ise kendi sahasında önemli bir sınava çıkacak.

A MİLLİ TAKIM’IN RAKİBİ BULGARİSTAN

Ay-Yıldızlılar, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’de Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye’nin gruptaki kaderini belirleyebilecek bu karşılaşma, hem puan hem de moral açısından büyük önem taşıyor.

9. HAFTA MAÇ PROGRAMI

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9. hafta fikstürü:

14 Kasım Perşembe

D Grubu: 20:00 Azerbaycan – İzlanda, 22:45 Fransa – Ukrayna

F Grubu: 20:00 Ermenistan – Macaristan, 22:45 İrlanda – Portekiz

I Grubu: 20:00 Norveç – Estonya, 22:45 Moldova – İtalya

K Grubu: 22:45 Andorra – Arnavutluk, 22:45 İngiltere – Sırbistan

15 Kasım Cuma

A Grubu: 22:45 Lüksemburg – Almanya, 22:45 Slovakya – Kuzey İrlanda

G Grubu: 20:00 Finlandiya – Malta, 22:45 Polonya – Hollanda

L Grubu: 22:45 Cebelitarık – Karadağ, 22:45 Hırvatistan – Faroe Adaları

16 Kasım Cumartesi

B Grubu: 22:45 İsviçre – İsveç, 22:45 Slovenya – Kosova

C Grubu: 22:45 Danimarka – Belarus, 22:45 Yunanistan – İskoçya

E Grubu: 20:00 Türkiye – Bulgaristan, 20:00 Gürcistan – İspanya

H Grubu: 20:00 Kıbrıs Rum Kesimi – Avusturya, 22:45 Bosna-Hersek – Romanya

J Grubu: 17:00 Kazakistan – Belçika, 20:00 Liechtenstein – Galler

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Fransa – Ukrayna: D grubunun liderlik mücadelesi.

D grubunun liderlik mücadelesi. İngiltere – Sırbistan: K grubunda zirve yarışını şekillendirebilir.

K grubunda zirve yarışını şekillendirebilir. Polonya – Hollanda: Avrupa devlerini karşı karşıya getiren kritik bir maç.

Avrupa devlerini karşı karşıya getiren kritik bir maç. Türkiye – Bulgaristan: Millilerimiz için grup sıralamasını doğrudan etkileyen mücadele.

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ HAKKINDA

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek. Avrupa kıtasından toplam 16 takım bu büyük turnuvaya katılma hakkı elde edecek. Elemelerde her takım, grubundaki rakipleriyle iç ve dış sahada olmak üzere iki kez karşılaşıyor.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 9. hafta, futbol tutkunları için unutulmaz bir hafta olmaya aday. Türkiye’nin Bulgaristan karşısında alacağı sonuç, hem grup dengelerini hem de Millilerimizin turnuva yolculuğunu belirleyecek. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

2026 Dünya Kupası eleme maçları ne zaman oynanıyor?

9. hafta maçları 14-16 Kasım 2025 tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye-Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’de başlayacak.

Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye’nin maçları TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

2026 Dünya Kupası’na kaç Avrupa takımı katılacak?

Toplam 16 Avrupa takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yer alacak.