2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Gürcistan: 2 - Türkiye: 3
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yendi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Gürcistan ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
3. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.
10. dakikada milliler ikinci gole yaklaştı. Ön alanda yapılan baskıda İsmail Yüksek, kaptığı topu Arda Güler'e verdi. Ceza sahasına giren Arda'nın şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazanıp kornere çıktı.
41. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golünü buldu. Kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasında oluş
52. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ara pasında Yunus Akgün ceza alanında topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu, Yunus'un penaltı noktasına yerden bıraktığı meşin yuvarlağı bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-3.
63. dakikada Gürcistan golü buldu. Savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mekvabishvili'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu filelere yollayan Davitashvili'nin golüyle skor 3-1'e geldi.
71. dakikada milli takım 10 kişi kaldı. Barış Alper Yılmaz, Kochorashvili'ye müdahalesi sonrasında VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.
90+8. dakikada Gürcistan farkı bire indirdi. Kvaratskhelia'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta top köşeden ağlara gitti: 2-3.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmayı 3-2 kazandı.