2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Dünya Kupası grupları kura çekimi ile belli oluyor!

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu. Turnuvada yer alacak 48 takımın gruplarını belirleyecek kura çekimi öncesi futbolseverler büyük bir heyecan yaşıyor. A Milli Takım ise play-off turundaki kritik maçlara hazırlanırken, olası rakiplerin kim olacağı ve kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağı yoğun şekilde araştırılıyor. İşte merak edilen tüm detaylar…

2026 FIFA DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİNE GENEL BAKIŞ

Bu yıl ilk kez 48 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası’nda şimdiye kadar 42 ülke gruplara kalmayı garantiledi. Geri kalan 6 takım ise Avrupa Elemeleri play-off turu ve kıtalararası play-off maçlarının ardından belli olacak.

A Milli Takımın Play-Off Yolculuğu

Türkiye, Avrupa Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti. Millilerin play-off serisindeki muhtemel rakipleri şöyle:

Yarı final: Romanya (26 Mart 2026 – tek maç)

Final: Slovakya – Kosova maçının galibi (31 Mart 2026 – deplasman)

Bu iki maçtan da galip ayrılması durumunda Türkiye, 2026 Dünya Kupası’na 4. torbadan dahil olacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kura çekimi 5 Aralık Cuma günü ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilecek.

Kura saati: TSİ 20.00

Canlı yayın: FIFA resmi internet sitesi ve EXXEN YouTube ekranı

Kura çekiminin ardından turnuvanın maç takvimi, stat bilgileri ve başlama saatleri cumartesi günü duyurulacak.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA YER ALACAK ÜLKELER

Turnuvada yer alması kesinleşen 42 ülke şöyle:

Kanada, Meksika, ABD, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Gana, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus, Curaçao, Haiti, Panama, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Yeni Zelanda, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsviçre

Son 6 ülke play-off turu sonucunda belli olacak.

2026 DÜNYA KUPASI TORBALARI

11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Kupası için oluşturulan torbalar şöyle:

Birinci Torba

Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

İkinci Torba

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

Üçüncü Torba

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

Dördüncü Torba

Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova), Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), Kıtalararası Play-Off 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo), Kıtalararası Play-Off 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

KURA SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Kura çekiminde dikkate alınacak temel kurallar şöyle:

Hiçbir grupta aynı konfederasyondan birden fazla takım bulunmayacak (UEFA hariç).

Her grupta en az 1, en fazla 2 UEFA takımı yer alacak.

FIFA sıralaması doğrultusunda üst düzey takımların finalden önce karşılaşmaması sağlanacak.

Bu kapsamda İspanya, Arjantin, Fransa ve İngiltere gibi üst seviye takımlar kura yerleşiminde korunmuş olacak.

2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman?

Kura çekimi 5 Aralık Cuma günü TSİ 20.00’de yapılacak.

Kura hangi kanalda yayınlanacak?

FIFA’nın resmi internet sitesi ve EXXEN YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

A Milli Takım Dünya Kupası’na katılacak mı?

Türkiye, Romanya ve ardından Slovakya-Kosova galibini eleyebilirse turnuvaya 4. torbadan katılacak.

Dünya Kupası'nda kaç takım var?

Turnuvada bu yıl ilk kez toplam 48 takım mücadele edecek.

Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.