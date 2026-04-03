2026 FIFA Dünya Kupası'nın bilet satışı başladı

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 11 Haziran-19 Temmuz'da düzenlenecek organizasyonun bilet satış sürecinin resmen başladığı belirtildi.

Dünya Kupası'nın tüm bilet işlemlerinin FIFA'nın resmi internet sitesi (FIFA.com) aracılığıyla yapılacağı aktarıldı.

BİLETLER FIFA'NIN WEB SİTESİNDEN ALINACAK

Bilet satın alabilmek için "fifa.com/tickets" üzerinden FIFA ID oluşturulması ve hesaba giriş yapılması gerektiği bildirildi. Hesaba giriş yapılmasının ardından müsabaka ve koltuk seçimlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Ödeme işleminin tamamlanmasıyla FIFA tarafından onay e-postasının gönderileceği ve biletlere seçilen müsabakalardan bir ay önce erişilebileceği kaydedildi.

Bilet satın alma ekranında farklı bir ülke seçildiği takdirde genel satış kapsamında birçok müsabaka için bilet temin edileceği belirtildi.

Platform üzerinden ülke olarak Türkiye'nin seçilmesi durumunda taraftar bileti satın alınabilmesi için özel bir erişim kodu talep edileceği aktarıldı.

Söz konusu erişim kodlarının ilerleyen günlerde TFF'nin internet sitesi üzerinden Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için paylaşılacağı bildirildi.

Taraftarların güncel bilgilendirmeler ve kod paylaşımları için TFF'nin resmi iletişim kanallarını takip etmeleri gerektiği vurgulandı.