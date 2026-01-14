2026 Fitre Ne Kadar, Kaç TL? Fitre Ne Zaman Verilir? Fitre Kimlere Verilir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde 2026 fitre ne kadar, kaç TL? sorusu yer alıyor. Fitre ibadetini doğru şekilde yerine getirmek isteyenler, fitre miktarı kadar fitrenin ne zaman verileceğini ve kimlere verilebileceğini de merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından alınan karar, 2026 yılı için fitre konusunda netlik kazandırdı. İşte 2026 fitre miktarı ve fitreye dair tüm ayrıntılar…

2026 FİTRE NE KADAR, KAÇ TL?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı fitre miktarını 240 TL olarak belirledi. Kurul tarafından yapılan açıklamada, fitre bedelinin 2026 Ramazan ayının başlangıcından 2027 Ramazan ayının başlangıcına kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Fitre miktarının belirlenmesinde, hadis-i şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı esas alındı. Bu kapsamda belirlenen 240 TL, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olarak da kabul ediliyor.

Fitre Tutarı Sabit mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu, her bir mükellefin kendi günlük gıda harcamalarını dikkate alarak, belirlenen tutardan daha yüksek bir meblağı fitre olarak verebileceğini de vurguladı. Fitre, nakdi olarak verilebildiği gibi gıda veya benzeri maddeler şeklinde ayni olarak da verilebiliyor.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre ne zaman verilir? sorusu, Ramazan ayı boyunca en çok araştırılan başlıklardan biridir. Fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci gününe kadar verilmelidir.

Uygulamada, fitrenin bayram namazından önce verilmesi daha uygun görülür. Bununla birlikte, Ramazan ayı içerisinde herhangi bir vakitte fitre verilmesi de makul kabul edilmektedir.

Ayrıca, Ramazan Bayramı sonrasında da fitre verilebileceği belirtilmektedir.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fitre ibadetini yerine getirirken, fitre kimlere verilir? sorusu büyük önem taşır. Fitre, ihtiyaç sahibi yurttaşlara verilir.

Fitre Kimlere Verilmez?

Fitre vermek isteyen kişiler, bu bedeli birinci derece akrabalarına veremezler. Bu husus, fitrenin amacına uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması açısından özellikle vurgulanmaktadır.

Fitre Birden Fazla Kişiye Verilebilir mi?

Fitre, birden fazla kişiye de verilebilir. Ancak bu durumda, her bir kişiye verilen miktarın fitre tutarından az olmaması gerekmektedir.

2026 FİTRE BİLGİLERİ TABLOSU

Konu Bilgi 2026 Fitre Miktarı 240 TL Geçerlilik Süresi 2026 Ramazan – 2027 Ramazan Verilebileceği Şekil Nakit veya ayni (gıda vb.) Son Verilme Zamanı Ramazan Bayramı 1. günü

2026 fitre ne kadar?

2026 yılı için fitre miktarı 240 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre nakit olarak verilebilir mi?

Evet, fitre nakdi olarak verilebildiği gibi gıda gibi ayni olarak da verilebilir.

Fitre fidye yerine geçer mi?

Belirlenen fitre tutarı aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

Fitre Ramazan’dan önce verilir mi?

Fitre Ramazan ayı içerisinde herhangi bir vakitte verilebilir.

Fitre bayramdan sonra verilebilir mi?

Evet, Ramazan Bayramı sonrasında da fitre verilebilir.