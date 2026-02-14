2026 Formula 1 Bahreyn testleri: Güç dengeleri ne durumda?

2026 Formula 1 sezonu öncesi Bahreyn’de gerçekleştirilen iki aşamalı test programı (11–13 Şubat ve 18–20 Şubat), yeni teknik regülasyonların takımlar üzerindeki etkisini açık biçimde ortaya koydu.

Saf hız ile güvenilirlik arasındaki denge hâlâ netleşmezken Ferrari tutarlılığıyla öne çıktı. Mercedes en hızlı turu atmasına rağmen soru işaretleri bıraktı.

McLaren ve Williams kilometre liderliğini paylaşırken, Red Bull yeni güç ünitesiyle güven verdi. Aston Martin cephesinde ise alarm zilleri erken çaldı.

FERRARI: SESSİZ VE DERİNDEN

Bahreyn testlerinin genel tablosuna bakıldığında Scuderia Ferrari, SF-26 ile en dengeli görüntüyü veren ekip oldu. Lewis Hamilton ve Charles Leclerc’in uzun sürüş simülasyonları, lastik aşınması ve yarış temposu açısından rakiplerine kıyasla daha tutarlıydı.

Hamilton’ın “Araç genel olarak iyi” değerlendirmesi ve ikinci testte devreye alınması planlanan yarış güncellemeleri, Ferrari’nin sezona güçlü bir başlangıç yapabileceğine işaret ediyor.

421 turla yüksek güvenilirlik sağlayan İtalyan ekip, henüz mutlak hız potansiyelini açmamış olsa da padokta “en hazır takım” olarak konuşuluyor.

MERCEDES: EN HIZLI TUR, EN FAZLA SORU

Testlerin tek tur temposunda zirve Mercedes-AMG Petronas’e ait. Genç pilot Kimi Antonelli’nin 1:33.669’luk derecesi haftanın en hızlı zamanı olarak kayda geçti. Ancak tablo bununla sınırlı değil.

İlk iki gün yaşanan süspansiyon ve fren sorunları, motor değişimi ve yalnızca 282 turda kalınması, Alman ekibinin programını ciddi biçimde sekteye uğrattı.

George Russell’ın “rakipleri yakalamak için hâlâ yapacak işimiz var” sözleri, Mercedes’in potansiyelinin yüksek ama henüz açığa çıkmadığını gösteriyor.

MCLAREN: DAYANIKLILIK TAMAM

422 turla testlerin kilometre liderlerinden biri olan McLaren F1 Team, güvenilirlik sınavını kusursuz geçti. Oscar Piastri’nin “çok şey öğrendik” sözleri, takımın veri toplama konusunda hedefe ulaştığını ortaya koydu.

Buna karşın Andrea Stella’nın açıkça dile getirdiği gibi, Ferrari ve Mercedes hâlâ bir adım önde görünüyor. McLaren’ın gerçek hız potansiyelini Melbourne öncesine sakladığı düşünülse de, kısa vadede şampiyonluk temposu konusunda temkinli bir hava hâkim.

RED BULL: GÜVEN VEREN PERFORMANS

2026 sezonunun en büyük merak unsurlarından biri olan Red Bull Ford ortaklığı, Bahreyn’de ilk ciddi sınavını verdi. Red Bull Racing, yeni güç ünitesiyle sorunsuz kilometreler topladı ve 343 turu geride bıraktı.

Teknik direktör Pierre Wache, haftayı “olumlu” olarak nitelendirirken aerodinamik tarafta hâlâ gelişim alanları olduğunu vurguladı. Zaman tablosunda zirveden uzak görünseler de Red Bull’un gerçek performansını saklama konusunda alışıldık bir strateji izlediği düşünülüyor.

WILLIAMS: GÜVENİLİRLİĞİN ADI

Testlerin sürprizlerinden biri Williams Racing oldu. McLaren ile birlikte 422 tur atan İngiliz ekip, neredeyse hatasız bir test geçirdi. James Vowles’un “çok sağlam bir temelimiz var” sözleri, Williams’ın 2026’ya daha derli toplu girdiğinin göstergesi.

Hız tarafında hâlâ soru işaretleri bulunsa da, bu kadar sorunsuz bir başlangıç orta sıra mücadelesinde önemli bir avantaj sağlayabilir.

AUDI&ALPINE: İLERLEME VAR, ZAMAN GEREKLİ

Alpine bünyesinde yarışan Audi F1 Team, Bahreyn’e getirdiği büyük güncelleme paketiyle dikkat çekti. Nico Hülkenberg’in “Çok net bir adım ileri” yorumu, yapılan revizyonların karşılığını verdiğini gösteriyor.

Buna karşın Alpine tarafında ilk gün yaşanan teknik aksaklıklar, programın aksamasına yol açtı. Toplam 318 turla orta seviyede kalan ekip, ikinci testte ayar optimizasyonuna odaklanmayı planlıyor.

CADILLAC: SESSİZ AMA SAĞLAM BİR GİRİŞ

Formula 1’e yeni katılan Cadillac Formula 1 Team, beklentilerin üzerinde bir başlangıç yaptı. Graeme Lowdon’un “çok pozitif bir başlangıç” değerlendirmesi, 320 tur boyunca ciddi bir sorun yaşanmamasıyla desteklendi.

Henüz rekabetçi hızları ölçülmemiş olsa da Cadillac’ın ilk testte güvenilirliği öncelemesi, uzun vadeli bir proje yürüttüğünü gösteriyor.

ASTON MARTIN: ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Bahreyn testlerinin en zor haftasını geçiren ekip ise Aston Martin F1 Team oldu. Adrian Newey imzalı AMR26, beklenen etkiyi yaratamadı. Sadece 206 tur atılabilmesi ve sürücülerin açıkça memnuniyetsiz açıklamaları, sezon başı için ciddi soru işaretleri doğurdu.

Pedro de la Rosa’nın “zaman çizelgesinin gerisindeyiz” sözleri, Aston Martin’in 2026’ya sancılı bir giriş yapabileceğini ortaya koyuyor.

GENEL TABLO: HIZ MI, GÜVENİLİRLİK Mİ?

Bahreyn testleri, 2026 sezonu öncesinde net bir favori sunmadı. Mercedes tek turda en hızlı ekip olarak öne çıkarken, Ferrari yarış simülasyonlarında en tutarlı takım görüntüsü verdi. McLaren ve Williams güvenilirlikte zirveye çıktı, Red Bull ise yeni motoruyla güven tazeledi.

Melbourne öncesinde takımlar için tablo hâlâ bir bulmaca. Ancak Bahreyn’de görülenler, 2026 Formula 1 sezonunun hem teknik hem sportif açıdan son yılların en çekişmeli başlangıçlarından birine sahne olacağını şimdiden müjdeliyor.