2026 güncel en düşük memur maaşı | En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL? En düşük emekli memur maaşı ne kadar?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Ocak 2026 maaş zamlarına çevrilmişti. TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 en düşük memur maaşı ve en düşük emekli memur maaşı netleşti. Açıklanan rakamlar, yeni yıl öncesi gelir planlaması yapan kamu çalışanları açısından büyük önem taşıyor.

2026 MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANLARI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak zam oranları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri: %18,60 zam

%18,60 zam SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %12,19 zam

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 12,19 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplandı. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon verilerinin toplamı sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur Zamlı Maaş Örnekleri

Mevcut Maaş (TL) Zam Oranı Zamlı Maaş (TL) 16.880,98 %12,19 18.938,77 20.000,00 %12,19 22.438,00 25.000,00 %12,19 28.047,50 30.000,00 %12,19 33.657,00

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2026 YILINDA NE KADAR OLDU?

Ocak 2025 itibarıyla 52 bin 617 TL olarak uygulanan en düşük memur maaşı, 2026 yılı zam oranı sonrasında önemli ölçüde arttı.

2026 en düşük memur maaşı: 60.896 TL

2026 en düşük memur emekli maaşı: 27.889 TL

2026 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI (SEÇİLİ UNVANLAR)

Unvan 2025 Ocak Maaşı (TL) 2026 Zamlı Maaş (TL) Memur (Üniversite Mezunu) 52.617 62.403 Öğretmen 61.146 72.519 Polis Memuru 68.084 80.847 Mühendis 78.200 92.745 Uzman Doktor 126.119 149.577

2026 en düşük memur maaşı kaç TL oldu?

2026 yılı itibarıyla en düşük memur maaşı 60.896 TL olarak hesaplandı.

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

Ocak 2026 zamları sonrası en düşük memur emekli maaşı 27.889 TL oldu.

Memur maaşlarına 2026 yılında yüzde kaç zam yapıldı?

Memur ve memur emeklilerine Ocak 2026 itibarıyla yüzde 18,60 oranında zam uygulandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam aldı?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 12,19 zam aldı.