2026 Güncel memur maaşları: 2026 Ocak zammı sonrası yeni memur maaşları

Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin merakla beklediği 2026 güncel memur maaşları netleşti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte 2026 Ocak zammı sonrası yeni memur maaşları kesin rakamlarla ortaya çıktı. Yapılan artışlar, yalnızca aktif memurları değil, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor.

2026 OCAK ZAMMI NASIL BELİRLENDİ?

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 oranında artış ve 1000 TL seyyanen zam öngörülmüştü.

2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 12,19 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, ilave yüzde 7,6 artış daha yapıldı. Böylece kamu görevlilerinin maaşlarında toplamda yüzde 18,6 oranında artış ve 1000 TL seyyanen zam uygulanmış oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANLARI 2026

Memur ve Memur Emeklileri

Ocak 2026 itibarıyla memur ve memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,60 oranında artış yapıldı. Ayrıca memur emeklileri, 1000 TL seyyanen artıştan hizmet süreleriyle orantılı şekilde yararlandı.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ise 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplandı. Bu kapsamda emekli maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam uygulandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2026 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yapılan artışlar sonrası aile yardımı ödeneği dahil olmak üzere en düşük memur maaşı önemli ölçüde yükseldi.

2026 en düşük memur maaşı: 61.890 TL

61.890 TL 2026 en düşük memur emekli maaşı: 27.772 TL

Bazı hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 2026 yılı itibarıyla 60.896 TL, en düşük memur emekli maaşı ise 27.889 TL seviyesine ulaştı.

2026 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

Unvan Derece Temmuz-Aralık 2025 (TL) Ocak-Haziran 2026 (TL) Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 76.659 94.384 Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 52.617 64.397 Uzman Öğretmen 1/4 67.766 81.219 Öğretmen 1/4 61.146 73.368 Başkomiser 3/1 74.490 89.214 Polis Memuru 8/1 68.084 81.617 Uzman Doktor 1/4 126.119 150.426 Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 61.759 74.770 Mühendis 1/4 78.200 96.211 Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 54.547 66.870 Profesör 1/4 111.348 135.089 Araştırma Görevlisi 7/1 73.792 90.568 Vaiz 1/4 63.916 76.653 Avukat 1/4 73.515 90.000

SSK VE BAĞ-KUR ZAMLI MAAŞ ÖRNEKLERİ

Mevcut Maaş (TL) Zam Oranı Zamlı Maaş (TL) 16.880,98 %12,19 18.938,77 20.000,00 %12,19 22.438,00 25.000,00 %12,19 28.047,50 30.000,00 %12,19 33.657,00

2026 Ocak memur zammı yüzde kaç oldu?

Ocak 2026 itibarıyla memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60 oranında zam yapıldı.

2026 en düşük memur maaşı ne kadar?

Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 61.890 TL’ye yükseldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılında ne kadar zam aldı?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında maaş artışı aldı.

Seyyanen zam emeklilere yansıdı mı?

1000 TL seyyanen artıştan memur emeklileri, hizmet süreleriyle orantılı olarak yararlandı.

2026 güncel memur maaşları, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri sonrası kesinleşti. 2026 Ocak zammı sonrası yeni memur maaşları, hem aktif kamu çalışanları hem de emekliler için gelir planlamasında belirleyici oldu. En düşük memur maaşından unvanlara göre güncel tablolara kadar tüm detaylar net rakamlarla açıklandı.