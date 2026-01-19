2026 Güncel memur maaşları: 2026 Ocak zammı sonrası yeni memur maaşları
Ocak memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 güncel memur maaşları da belli oldu. Peki şube müdürü, memur, öğretmen, kaymakam, polis memuru, başkomiser, doktor, mühendis, teknisyen 2026 Ocak zammı sonrası yeni maaşları ne oldu? İşte detaylar...
Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin merakla beklediği 2026 güncel memur maaşları netleşti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte 2026 Ocak zammı sonrası yeni memur maaşları kesin rakamlarla ortaya çıktı. Yapılan artışlar, yalnızca aktif memurları değil, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor.
2026 OCAK ZAMMI NASIL BELİRLENDİ?
Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 oranında artış ve 1000 TL seyyanen zam öngörülmüştü.
2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 12,19 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, ilave yüzde 7,6 artış daha yapıldı. Böylece kamu görevlilerinin maaşlarında toplamda yüzde 18,6 oranında artış ve 1000 TL seyyanen zam uygulanmış oldu.
MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANLARI 2026
Memur ve Memur Emeklileri
Ocak 2026 itibarıyla memur ve memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,60 oranında artış yapıldı. Ayrıca memur emeklileri, 1000 TL seyyanen artıştan hizmet süreleriyle orantılı şekilde yararlandı.
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ise 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplandı. Bu kapsamda emekli maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam uygulandı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2026 YILINDA NE KADAR OLDU?
Yapılan artışlar sonrası aile yardımı ödeneği dahil olmak üzere en düşük memur maaşı önemli ölçüde yükseldi.
- 2026 en düşük memur maaşı: 61.890 TL
- 2026 en düşük memur emekli maaşı: 27.772 TL
Bazı hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 2026 yılı itibarıyla 60.896 TL, en düşük memur emekli maaşı ise 27.889 TL seviyesine ulaştı.
2026 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
|Unvan
|Derece
|Temmuz-Aralık 2025 (TL)
|Ocak-Haziran 2026 (TL)
|Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
|1/4
|76.659
|94.384
|Memur (Üniversite Mezunu)
|9/1
|52.617
|64.397
|Uzman Öğretmen
|1/4
|67.766
|81.219
|Öğretmen
|1/4
|61.146
|73.368
|Başkomiser
|3/1
|74.490
|89.214
|Polis Memuru
|8/1
|68.084
|81.617
|Uzman Doktor
|1/4
|126.119
|150.426
|Hemşire (Üniversite Mezunu)
|5/1
|61.759
|74.770
|Mühendis
|1/4
|78.200
|96.211
|Teknisyen (Lise Mezunu)
|11/1
|54.547
|66.870
|Profesör
|1/4
|111.348
|135.089
|Araştırma Görevlisi
|7/1
|73.792
|90.568
|Vaiz
|1/4
|63.916
|76.653
|Avukat
|1/4
|73.515
|90.000
SSK VE BAĞ-KUR ZAMLI MAAŞ ÖRNEKLERİ
|Mevcut Maaş (TL)
|Zam Oranı
|Zamlı Maaş (TL)
|16.880,98
|%12,19
|18.938,77
|20.000,00
|%12,19
|22.438,00
|25.000,00
|%12,19
|28.047,50
|30.000,00
|%12,19
|33.657,00
2026 Ocak memur zammı yüzde kaç oldu?
Ocak 2026 itibarıyla memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60 oranında zam yapıldı.
2026 en düşük memur maaşı ne kadar?
Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 61.890 TL’ye yükseldi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılında ne kadar zam aldı?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında maaş artışı aldı.
Seyyanen zam emeklilere yansıdı mı?
1000 TL seyyanen artıştan memur emeklileri, hizmet süreleriyle orantılı olarak yararlandı.
