2026 Güneş Tutulması Ne Zaman? Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Gökyüzünün en dikkat çekici doğa olaylarından biri olan Güneş tutulması, 2026 yılı Şubat ayında yeniden gündeme geliyor. Astronomi meraklıları, doğa tutkunları ve astrolojiyle ilgilenen binlerce kişi “2026 Güneş tutulması ne zaman?” ve “Halkalı Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?” sorularına yanıt arıyor. Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığını kısmen ya da tamamen engellediği bu özel an, her gerçekleştiğinde büyük ilgi uyandırıyor. Peki 2026’daki Güneş tutulması hangi tarihte, saat kaçta olacak ve hangi bölgelerden izlenebilecek?

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu meydana gelir. Bu sırada Ay’ın gölgesi Dünya’nın belirli bölgelerine düşer ve Güneş kısmen ya da tamamen görünmez hale gelir. Güneş tutulmaları tam, halkalı ve parçalı olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleşir. Yılda en az iki, en fazla beş kez yaşanabilen bu gök olayı, astronomi takvimlerinin en önemli başlıkları arasında yer alır.

2026 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılının ilk Güneş tutulması, halkalı Güneş tutulması olarak gerçekleşecek.

Tarih: 17 Şubat 2026 Salı

17 Şubat 2026 Salı Saat: 19.46

Bu tutulma, Kova burcunda meydana gelecek ve özellikle gök olaylarını yakından takip edenler için dikkat çekici bir astronomik olay olacak.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek olan halkalı Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek. Tutulma yalnızca Antarktika üzerinde halkalı olarak gözlemlenebilecek.

Bununla birlikte, tutulmanın kısmi (parçalı) evresi bazı bölgelerden görülebilecek. Bu bölgeler arasında:

Arjantin’in en güney uçları

Şili’nin güney kesimleri

Güney Afrika’nın büyük bölümü (Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar dahil)

yer alıyor. Türkiye ve Avrupa’nın büyük bir kısmı ise bu gök olayını doğrudan gözlemleyemeyecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı Güneş tutulması, Ay’ın Güneş diskini tamamen kapatamadığı durumlarda meydana gelir. Ay, Güneş’in önüne geçtiğinde çapı Güneş’i tamamen örtmeye yetmez ve bu nedenle Güneş’in etrafında parlak bir halka görünümü oluşur.

Bu tür tutulmalar, tam Güneş tutulmasından farklıdır. Tam tutulmada Güneş tamamen kapanır ve yalnızca Güneş’in atmosferi olan korona görülür. Halkalı tutulmada ise Güneş’in merkez kısmı örtülse bile kenarlarda ışık halkası net şekilde izlenir.

2026 GÜNEŞ TUTULMASININ ÖNEMİ

2026 Şubat ayındaki halkalı Güneş tutulması, yılın ilk Güneş tutulması olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Her ne kadar Türkiye’den izlenemese de, küresel ölçekte astronomi çevreleri tarafından yakından takip edilecek. Aynı zamanda Kova burcunda gerçekleşmesi, astrolojiyle ilgilenenler için de bu tutulmayı dikkat çekici hale getiriyor.

2026 Güneş tutulması ne zaman?

2026 Güneş tutulması, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 19.46’da gerçekleşecek.

2026’daki Güneş tutulması hangi türde olacak?

2026 yılındaki tutulma, halkalı Güneş tutulması türünde olacak.

Halkalı Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Hayır, 17 Şubat 2026’daki halkalı Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek.

Halkalı Güneş tutulması nerelerden izlenebilecek?

Tutulma halkalı olarak Antarktika’dan, kısmi olarak ise Arjantin, Şili’nin güneyi ve Güney Afrika’nın büyük bölümünden izlenebilecek.

Güneş tutulması yılda kaç kez olur?

Güneş tutulması yılda en az 2, en fazla 5 kez meydana gelebilir.