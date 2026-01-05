2026 Hemşire Maaşları: Ocak Zammı Sonrası Hemşire Maaşı Ne Kadar?

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği 2026 hemşire maaşları netleşmeye başladı. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zammı kesinleşirken, Ocak zammı sonrası hemşire maaşı ne kadar oldu? sorusu gündemin ilk sıralarında yer aldı. Özellikle üniversite mezunu hemşirelerin alacağı yeni maaş tutarları büyük ilgi görüyor.

2026 HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

2026 yılı için memur ve memur emeklilerine uygulanacak maaş artışı, Aralık ayı enflasyon verileri sonrası netleşti. Bu kapsamda memur zammı %18,60 olarak gerçekleşti. Aynı oran, hemşire maaşlarına da yansıtıldı.

Buna göre 2026 hemşire maaş zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte Ocak ayı itibarıyla maaşlara eklendi.

HEMŞİRE MAAŞI 2026 NE KADAR OLDU?

Zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte hemşirelerin 2026 yılında alacağı maaşlar da hesaplandı. Derece, öğrenim durumu ve hizmet yılı maaş tutarlarında belirleyici olmaya devam ediyor.

2026 Zamlı Hemşire Maaşı (Üniversite Mezunu)

Unvan Derece Eski Maaş (TL) Zamlı Maaş (TL) Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 61.759 73.246,17

Buna göre 5/1 derecesindeki üniversite mezunu bir hemşirenin maaşı, 61.759 TL’den 73.246,17 TL’ye yükseldi.

OCAK ZAMMI SONRASI HEMŞİRE MAAŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Ocak 2026 maaş artışı, hemşirelerin alım gücünü artırmayı hedefliyor. Özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında yapılan %18,60’lık zam, sağlık çalışanları açısından önemli bir gelir artışı olarak değerlendiriliyor.

Belirtilen maaşlar yalnızca temel ücreti kapsamakta olup, döner sermaye, nöbet ücreti ve diğer ek ödemeler bu tutarlara dahil değildir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 Ocak zammı ile birlikte yalnızca hemşire maaşları değil, tüm kamu çalışanlarının maaşları yeniden belirlendi.

Bu kapsamda:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak zammı: %12,19

Memur ve memur emeklileri için zam oranı: %18,60

Yapılan artış sonrası en düşük memur maaşı 59.896 TL seviyesine yükseldi.

2026 hemşire maaşı ne kadar oldu?

2026 yılında 5/1 derecesindeki üniversite mezunu bir hemşirenin maaşı 73.246,17 TL oldu.

Ocak zammı sonrası hemşire maaşı yüzde kaç arttı?

Ocak 2026 itibarıyla hemşire maaşlarına %18,60 oranında zam yapıldı.

Hemşire maaşları kesinleşti mi?

Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur zammı netleşti ve maaşlar büyük ölçüde kesinlik kazandı.

En düşük memur maaşı 2026’da kaç TL oldu?

2026 Ocak zammı sonrası en düşük memur maaşı 59.896 TL’ye yükseldi.