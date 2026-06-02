2026 Hububat Fiyatları | TMO Buğday ve Arpa Alım Fiyatlarını Açıkladı

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı 2026 hububat alım fiyatlarına çevrilmişti. Türkiye genelinde buğday ve arpa üreticilerinin merakla beklediği açıklama geldi. TMO tarafından duyurulan yeni alım fiyatlarıyla birlikte makarnalık buğday, ekmeklik buğday ve arpa için uygulanacak ton başı alım bedelleri netleşti. Ayrıca üreticilere sağlanacak destek ödemeleri sayesinde çiftçilerin eline geçecek toplam gelir de belli oldu. Peki 2026 buğday fiyatı ne kadar oldu? Arpa alım fiyatı kaç TL olarak açıklandı? İşte tüm detaylar...

2026 TMO HUBUBAT ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026 yılı hububat alım fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan fiyatlar özellikle buğday ve arpa üreticileri tarafından yakından takip ediliyordu.

TMO tarafından belirlenen 2. grup ürün alım fiyatları şu şekilde açıklandı:

Ürün Alım Fiyatı (TL/Ton) Makarnalık Buğday 16.500 TL Ekmeklik Buğday 16.500 TL Arpa 12.750 TL

HASAT SEZONU YAĞIŞLAR NEDENİYLE GECİKMELİ BAŞLADI

TMO tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde hububat hasadının geçen yıla göre daha geç başladığı belirtildi. Yağışların etkisiyle bazı bölgelerde hasat takviminin geciktiği ifade edilirken, birçok bölgede ürünlerin biçimine devam edildiği bildirildi.

Üreticilerin depolama konusunda sorun yaşamaması amacıyla, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünleri 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren taahhütname karşılığında teslim alınmaya başlandı.

2026 BUĞDAY FİYATI NE KADAR OLDU?

2026 yılı için hem makarnalık hem de ekmeklik buğdayın ton başına alım fiyatı 16 bin 500 TL olarak açıklandı.

Bu fiyat, TMO tarafından uygulanacak temel alım fiyatı olurken üreticilere sağlanan destek ödemeleriyle birlikte toplam gelir daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

Makarnalık Buğday Alım Fiyatı

TMO Alım Fiyatı: 16.500 TL/Ton

Desteklerle Birlikte Toplam Gelir: 19.514 TL/Ton

Ekmeklik Buğday Alım Fiyatı

TMO Alım Fiyatı: 16.500 TL/Ton

Desteklerle Birlikte Toplam Gelir: 19.514 TL/Ton

2026 ARPA ALIM FİYATI NE KADAR?

Arpa üreticileri için açıklanan TMO alım fiyatı ton başına 12 bin 750 TL oldu.

Tarımsal desteklerin eklenmesiyle birlikte üreticinin elde edeceği toplam gelir 15 bin 764 TL seviyesine yükseliyor.

TMO Arpa Alım Fiyatı: 12.750 TL/Ton

Desteklerle Birlikte Toplam Gelir: 15.764 TL/Ton

2026 ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ödeme yapılacak.

Açıklamaya göre dekara toplam 980 TL destek sağlanacak.

Ülke ortalama verimi dikkate alındığında bu desteklerin ton başına karşılığı toplam 3.014 TL olarak hesaplandı.

Destek Kalemleri

Temel Destek

Planlı Üretim Desteği

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

DESTEKLERLE BİRLİKTE ÜRETİCİNİN ELİNE NE KADAR GEÇECEK?

TMO alım fiyatları ile devlet desteklerinin bir araya gelmesi sonucunda üreticilerin elde edeceği toplam gelirler şu şekilde oluşacak:

Ürün Toplam Gelir (TL/Ton) Ekmeklik Buğday 19.514 TL Makarnalık Buğday 19.514 TL Arpa 15.764 TL

TMO ÜRÜN BEDELLERİNİ NE ZAMAN ÖDEYECEK?

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre teslim edilen ürünlerin bedelleri, teslim tarihini takip eden 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacak.

Böylece çiftçiler ürün satışlarından elde edecekleri gelirleri belirlenen süre içerisinde tahsil edebilecek.

TMO 2026 HUBUBAT SATIŞ FİYATLARI

TMO tarafından yapılan açıklamada sadece alım fiyatları değil, satış fiyatları da duyuruldu.

Kurumun hububat satışlarına 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren başlaması planlanıyor.

Ürün Satış Fiyatı (TL/Ton) 2. Grup Makarnalık Buğday 18.500 TL 2. Grup Ekmeklik Buğday 18.500 TL 2. Grup Arpa 14.000 TL

TMO'DAN ÜRETİCİLERE HASAT MESAJI

TMO tarafından yapılan açıklamada üreticilere yönelik iyi dilekler de paylaşıldı.

Kurum açıklamasında tüm üreticilere bereketli ve verimli bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu. Açıklanan fiyatların 2026 hasat döneminde önemli bir referans oluşturması bekleniyor.

2026 buğday alım fiyatı ne kadar oldu?

TMO tarafından makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 16.500 TL alım fiyatı açıklandı.

2026 arpa alım fiyatı kaç TL?

Arpanın ton başına alım fiyatı 12.750 TL olarak belirlendi.

Çiftçilere ne kadar destek ödemesi yapılacak?

Dekar başına toplam 980 TL destek ödemesi yapılacak. Ton karşılığı ise yaklaşık 3.014 TL olarak hesaplandı.

Desteklerle birlikte buğday üreticisinin eline ne kadar geçecek?

Makarnalık ve ekmeklik buğdayda toplam gelir 19.514 TL/ton seviyesine ulaşacak.

Desteklerle birlikte arpa üreticisinin geliri ne kadar olacak?

Arpa üreticisinin eline desteklerle birlikte toplam 15.764 TL/ton geçecek.

TMO ürün bedellerini ne zaman ödeyecek?

Ürün bedelleri teslim tarihinden itibaren 45 gün içerisinde üreticilerin hesaplarına yatırılacak.

TMO hububat satışları ne zaman başlayacak?

TMO'nun hububat satışlarına 1 Ekim 2026 tarihinde başlaması planlanıyor.