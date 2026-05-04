2026 İl İçi Tayin İhtiyaç Listesi: Hangi İller İhtiyaç Listesi Yayınladı?

Öğretmenlerin merakla beklediği 2026 il içi tayin ihtiyaç listesi süreci başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte “İhtiyaç listesi yayınlandı mı?”, “Hangi iller kontenjan açıkladı?” ve “İl içi yer değiştirme nasıl yapılır?” soruları gündemin en çok aranan konuları arasında yer aldı. İşte il içi tayin sürecine dair tüm detaylar…

İL İÇİ TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre öğretmenler, 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında il içi yer değiştirme başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvurular kapsamında öğretmenler, görev yaptıkları ilde bulunan eğitim kurumları arasından en fazla 40 tercih yapabilecek.

İL İÇİ TAYİN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından atamalar 11 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Atamalar, öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak yapılacak

Tercih sırası büyük önem taşıyacak

Hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak

İHTİYAÇ LİSTESİ YAYINLANDI MI?

İl içi tayin ihtiyaç listesi merkezi olarak tek bir listede paylaşılmamaktadır. Her il ve ilçe için ihtiyaç listeleri, ilgili İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ayrı ayrı yayımlanmaktadır.

Bu nedenle öğretmenlerin kendi illerine ait güncel kontenjanları öğrenmek için il müdürlüklerinin resmi internet sitelerini takip etmeleri gerekmektedir.

İhtiyaç Listesi Nasıl Sorgulanır?

İl içi yer değiştirme ihtiyaç listesine ulaşmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sitesine giriş yapın Duyurular bölümünü kontrol edin İl içi tayin kontenjan listesine erişin

Resmi listeye ulaşmak için: İl Milli Eğitim Müdürlükleri Listesi

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

İl içi yer değiştirme süreci belirli kriterlere göre ilerlemektedir. Bu süreçte en önemli kriter hizmet puanıdır.

Atama Kriterleri

Hizmet puanı üstünlüğü

Öğretmenlik hizmet süresi

Göreve başlama tarihi

Eşitlik halinde bilgisayar kurası

SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME NEDİR?

İl içi tayin başvurusu yapmasına rağmen atanamayan öğretmenler için sıraya bağlı yer değiştirme imkanı sunulmaktadır.

Bu kapsamda:

İlk iki tercih dikkate alınır

Hizmet puanına göre sıralama yapılır

Boşluk oluşursa sıraya göre atama gerçekleştirilir

İL İÇİ TAYİN SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tercihlerin dikkatli yapılması gerekir

Hizmet puanı büyük avantaj sağlar

İl müdürlüklerinin duyuruları düzenli takip edilmelidir

Son gün yoğunluğu yaşanabileceği için başvurular erken yapılmalıdır

2026 il içi tayin başvuruları ne zaman?

Başvurular 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılmaktadır.

İl içi tayin ihtiyaç listesi yayınlandı mı?

İhtiyaç listeleri merkezi olarak değil, il bazında Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanmaktadır.

Kaç tercih hakkı var?

Öğretmenler en fazla 40 okul tercihinde bulunabilir.

Atamalar hangi tarihte yapılacak?

İl içi tayin atamaları 11 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Hizmet puanı eşit olursa ne olur?

Öncelik hizmet süresi fazla olana verilir. Eşitlik devam ederse bilgisayar kurası yapılır.

Ataması yapılmayan öğretmenler ne yapabilir?

İsteyen öğretmenler sıraya bağlı yer değiştirme sistemine dahil olabilir.