2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS bursu ne kadar? İşte İOKBS Bursluluk sınavı başvuru ekranı

Öğrenciler ve veliler için büyük önem taşıyan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2026 yılına girilirken yeniden gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere devlet desteği sunan bu sınavla ilgili tarih, başvuru şartları ve burs miktarı merak ediliyor. “2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?” ve “2026 İOKBS bursu ne kadar?” sorularına yanıt arayanlar için tüm detayları bir araya getirdik.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri kapsayacak şekilde ülke genelinde uygulanacak.

2026 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 İOKBS başvuru tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl başvurular 10 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2026 başvurularının da benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

2026 yılına ait başvuru şartları, MEB tarafından yayımlanacak resmi kılavuzla netleşecek. Ancak önceki yılın kılavuzuna göre İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenci olmak,

Sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

Ailenin fert başına düşen yıllık gelirinin belirlenen sınırı aşmaması.

2025 Mali Yılı için aile fert başına düşen gelir sınırı 195.000 TL olarak açıklanmıştı. Bu tutarı aşan ailelerin çocukları, özel hak tanınan öğrenciler hariç olmak üzere sınava başvuramıyor.

2026 İOKBS BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?

2026 İOKBS burs miktarı henüz resmi olarak açıklanmadı. Kesin rakam, MEB tarafından yayımlanacak 2026 bursluluk sınavı kılavuzu ile duyurulacak.

Bilgi vermesi açısından, 2025 yılının Ocak–Haziran dönemi için İOKBS burs ödemeleri 2.015 TL olarak uygulanmıştı. Yeni yılda burs miktarının güncellenmesi bekleniyor.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

MEB tarafından yayımlanan önceki kılavuza göre İOKBS başvuruları şu adımlar izlenerek yapılmıştı:

Başvurular meb.gov.tr veya e-Okul sistemi üzerinden alınır. Başvuru işlemi öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğü tarafından yapılır. Veli, “Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname”yi okula teslim eder. Öğrenci bilgileri elektronik ortamda kontrol edilir ve onaylanır. Onaylanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanır.

İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?

İOKBS bursları, bursluluk sınavını kazanan ve okula kayıt yaptıran öğrenciler için Ekim ayı başından itibaren ödenmeye başlanır. Parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler ise mevzuat gereği burs ödemesinden yararlanamaz.

2026 İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak?

2026 İOKBS bursluluk sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.

2026 İOKBS başvuruları başladı mı?

Hayır, 2026 İOKBS başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı.

2026 İOKBS bursu ne kadar olacak?

2026 burs miktarı henüz açıklanmadı. 2025 yılında burs ödemesi 2.015 TL idi.

Kimler İOKBS bursluluk sınavına başvurabilir?