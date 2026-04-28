2026 İOKBS Soruları ve Cevap Anahtarı PDF | A-B Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2026 İOKBS soruları ve cevap anahtarı PDF yayımlandı mı? Binlerce öğrencinin katıldığı bursluluk sınavının ardından en çok merak edilen konu bu oldu. Sınavdan çıkan adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol ederek puanlarını hesaplamak istiyor. İşte 2026 İOKBS A-B kitapçığı, cevap anahtarı ve sonuç sürecine dair tüm detaylar…

2026 İOKBS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen İOKBS (Bursluluk Sınavı) tamamlandı. Sınavın ardından öğrenciler “İOKBS cevap anahtarı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

MEB tarafından hazırlanan 2026 İOKBS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. A ve B kitapçıkları sayesinde adaylar sınav performanslarını detaylı şekilde analiz edebilir.

İOKBS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Nasıl Sorgulanır?

MEB resmi internet sitesine giriş yapılır

İOKBS 2026 soru kitapçıkları sayfası açılır

A veya B kitapçığı seçilir

PDF formatında indirilerek kontrol yapılır

2026 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuç tarihi de adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre sınav sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

Bilgi Tarih Sınav Tarihi 26 Nisan 2026 Sonuç Açıklanma Tarihi 1 Haziran 2026

İOKBS PUANI NASIL HESAPLANIR?

İOKBS puan hesaplama sistemi belirli aşamalardan oluşur. Öğrencilerin doğru ve yanlış sayıları üzerinden hesaplanan puanlar, standartlaştırılarak sonuçlara yansıtılır.

Adım Adım Puan Hesaplama

Her test için doğru ve yanlış sayıları belirlenir

Yanlışların üçte biri doğrulardan çıkarılır

Ham puanlar hesaplanır

Ortalama ve standart sapma bulunur

Standart puan (SP) hesaplanır

Katsayılar uygulanarak TASP (Toplam Ağırlıklı Standart Puan) elde edilir

Bu sistem sayesinde tüm öğrenciler eşit koşullarda değerlendirilir ve başarı sıralaması oluşturulur.

İOKBS İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLER?

Soru ve cevap anahtarlarına itiraz etmek isteyen adaylar için belirli bir süre tanınmaktadır. İtirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 5 gün içinde yapılmalıdır.

e-İtiraz sistemi üzerinden başvuru yapılabilir

Yazılı dilekçe ile başvuru mümkündür

Değerlendirme MEB tarafından yapılır

İOKBS DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLENLER

Değerlendirme sürecinde bazı özel durumlar dikkate alınır:

Hatalı sorular iptal edilmez, doğru seçenek üzerinden değerlendirilir

Yargı kararıyla iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılır

Cevap kağıdını boş bırakan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz

2026 İOKBS cevap anahtarı açıklandı mı?

Evet, MEB tarafından resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaktadır.

İOKBS A ve B kitapçığı nereden indirilir?

MEB’in resmi web sitesinden PDF formatında indirilebilir.

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacaktır.

İOKBS puanı nasıl hesaplanır?

Doğru-yanlış oranı, standart puan ve katsayı sistemi kullanılarak hesaplanır.

İtiraz süresi kaç gün?

Sonuçların açıklanmasının ardından 5 gün içinde itiraz edilebilir.