2026 iPhone Gürcistan fiyatları

2026 iPhone Gürcistan fiyatları | Türkiye’de iPhone’nin yeni modellerinin fiyatlarının 60 bin TL’leri geçmesinin ardından yurttaşlar 2026 iPhone Gürcistan fiyatlarını araştırıyor. Pasaportsuz gidilebilen Gürcistan’da iPhone 2026 ücretleri Türkiye’ye kıyasla oldukça ucuza satın alınabiliyor. Hükümet ise yurttaşa bu seçeneğin cazip gelmemesi için yurtdışı telefonların kayıt ücretine büyük bir zam yaparak bu bedeli 45 bin 614 TL’ye çıkardı. Peki 2026 iPhone Gürcistan fiyatları hala hesaplı mı?

2026 İPHONE GÜRCİSTAN FİYATLARI

Model Gürcistan Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 16 128 GB 2.699 Lari (41.429 ₺) 69.999 ₺ iPhone 16 256 GB 3.099 Lari (47.569 ₺) 75.499 ₺ iPhone 16 Plus 128 GB 3.099 Lari (47.569 ₺) 79.999 ₺ iPhone 16 Plus 256 GB 3.499 Lari (53.709 ₺) 85.499 ₺ iPhone 16 Pro 128 GB 3.399 Lari (52.174 ₺) 89.999 ₺ iPhone 16 Pro 256 GB 3.799 Lari (58.314 ₺) 95.499 ₺ iPhone 16 Pro Max 256 GB 4.199 Lari (64.454 ₺) 109.999 ₺ iPhone 16E 128 GB 2.399 Lari (36.824 ₺) 49.999 ₺ iPhone 16E 256 GB 2.749 Lari (42.197 ₺) 55.499 ₺ iPhone 16E 512 GB 3.499 Lari (47.936 ₺) 66.499 ₺ iPhone 17 Air 256 GB 3.969 Lari (60.924₺) 98.000 ₺ iPhone 17 256 GB 3.149 Lari (48.337 ₺) 78.000 ₺ iPhone 17 Pro 256 GB 4.359 Lari (66.910 ₺) 108.000 ₺ iPhone 17 Pro Max 256 GB 4.759 Lari (73.050 ₺) 120.000 ₺

Bu fiyatlandırmalar, Ocak 2026'ya göre yapılmıştır ve para birimi olarak Lari (1 Lari= 15,35 ₺) kullanılmaktadır.

SINIR KAPISINDA VERGİ İADESİ

Ayrıca Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan gerçekleştirdiğinizde mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone 16 Pro Max için ödediğiniz ücretin yüzde 12’si geri alınabiliyor. Örneğin iPhone 16 Pro Max 256 GB için bu ücret 4.199 Lari’den 3.690 Lari’ye (47.970 ₺) düşüyor.

İPHONE 17 GÜRCİSTAN FİYATLARI

Gürcistan'da satışa satılan Apple marka iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max model akıllı telefon fiyatları şu şekilde: