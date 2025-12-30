2026 kamusal zekâ yılı olacak

Kamu Teknoloji Platformu (KTP), teknolojiyi yalnızca teknik bir ilerleme alanı olarak değil; toplumsal, siyasal ve etik boyutlarıyla ele alan yaklaşımı doğrultusunda 2026 yılını “Kamusal Zekâ Yılı” ilan etti. Platform, bu kararla birlikte teknolojinin yönünün piyasa dinamiklerinden ziyade kamu yararı ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

KTP; yapay zekâ, veri, yazılım, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kamusal alandaki etkilerini izleyen, bu alanlarda politika önerileri geliştiren ve kamu yararını merkeze alan bir sivil toplum platformu olarak faaliyet gösterdi. Platform, teknolojinin denetimsiz biçimde güç yoğunlaştırmasına karşı; şeffaflık, hesap verebilirlik, etik ilke ve toplumsal adalet temelinde kamusal bir teknoloji anlayışını savundu. KTP, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum, özel sektör ve yurttaşlar arasında teknoloji odaklı ortak akıl mekanizmaları kurmayı hedefledi.

KTP’ye göre “kamusal zekâ”; yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yalnızca hız ve verimlilik aracı olarak değil; insan onuru, toplumsal adalet ve kamu yararı temelinde ele alınması anlamına geldi. Kamusal zekâ yaklaşımı, algoritmaların değil kamunun aklının; piyasanın değil toplumun ihtiyaçlarının merkeze alındığı bir teknoloji anlayışını ifade etti.

Günümüzde yapay zekâdan otomasyona, dijital platformlardan afet teknolojilerine kadar pek çok alanda karar alma süreçleri algoritmalar üzerinden ilerledi. Bu süreçlerin büyük bölümü ise şeffaflıktan uzak, denetimsiz ve kamusal sorumluluk mekanizmalarından kopuk biçimde şekillendi. Kamu Teknoloji Platformu, Kamusal Zekâ Yılı ilanıyla bu gidişata dikkat çekmeyi ve teknolojinin yönünü toplum lehine yeniden tartışmaya açmayı amaçladı.

“DEMOKRATİK BİR ZORUNLULUK”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan KTP Başkanı Çağrı Işıklıoğlu, kamusal zekâ kavramının yalnızca teknolojik bir tercih değil, demokratik bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Işıklıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün yapay zekâ konuşuluyor ama kamusal akıl konuşulmuyor. Teknoloji hızlanıyor, sistemler otomatikleşiyor; ancak toplum aynı hızda korunmuyor. Biz kamusal zekâ derken, teknolojinin denetimsiz bir güç alanına dönüşmesine itiraz ediyoruz. Teknoloji; birkaç şirketin, kapalı algoritmaların ya da piyasa çıkarlarının değil, kamunun ortak aklıyla yön verilen bir toplumsal kapasite olmalıdır. 2026’yı Kamusal Zekâ Yılı ilan etmemizin nedeni, teknolojinin geleceğini yeniden kamunun söz hakkıyla kurma iradesidir.”

Kamusal Zekâ Yılı kapsamında KTP, 2026 yılının ilk altı ayında dijital şiddetle mücadeleden afet teknolojilerine, kadın liderliğinden istihdam politikalarına kadar uzanan geniş bir çerçevede çalışmalar yürüteceğini duyurdu. Dijital şiddetin hukuki, toplumsal ve teknolojik boyutları kamusal tartışma zeminlerine taşındı; kadınların teknoloji ve karar alma süreçlerindeki görünürlüğünü güçlendiren uluslararası buluşmalar düzenlenmesi planlandı.

Aynı dönemde, yapay zekâ ve otomasyonun istihdam üzerindeki etkilerine kamusal bir çerçeve kazandırmayı amaçlayan Metal Yaka İstihdam Ofisi’nin hayata geçirileceği açıklandı ve afet süreçlerinde teknolojinin kamusal akılla kullanımına odaklanan kapsamlı zirvelerin düzenleneceği belirtildi.

TOPLUMLA BİRLİKTE YÖNETME ÇAĞRISI

KTP, Kamusal Zekâ Yılı’nı teknolojinin geleceğini toplumla birlikte yönetme çağrısı olarak tanımladı. Platform, 2026 boyunca kamusal zekâyı büyüten, teknolojiyi toplum lehine yeniden konumlandıran ve kamunun sözünü güçlendiren çalışmalarını sürdürmeyi hedefledi.

Son olarak KTP, Kamusal Zekâ Yılı kapsamında 2026 boyunca hayata geçirilmesi planlanan etkinlik ve çalışmaların ana başlıklarını da kamuoyuyla paylaştı. Dijital şiddetin hukuki, toplumsal ve teknolojik boyutlarının ele alınacağı panelde, kamusal çözüm önerileri ve politika başlıklarının tartışılacağı bildirildi. Yapay zekâ ve otomasyonun istihdam üzerindeki etkilerine kamusal bir çerçeve kazandırmak amacıyla Metal Yaka İstihdam Ofisi’nin kurulacağı duyuruldu. Kadınların liderlik ve karar alma süreçlerindeki görünürlüğünü artırmayı hedefleyen zirvenin, ulusal ve uluslararası katılımla ikinci kez düzenleneceği açıklandı. Afet süreçlerinde teknolojinin kamu yararı ve kamusal akıl temelinde kullanımının ele alınacağı zirvenin ise çok paydaşlı bir tartışma zemini sunacağı ifade edildi.