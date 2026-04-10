2026 'Kemal Türkler Yılı' ilan edildi: Program açıklandı

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın Onursal Genel Başkanı, işçi hareketinin simge isimlerinden Kemal Türkler’in doğumunun 100’üncü yılı dolayısıyla 2026 “Kemal Türkler Yılı” ilan edildi. Yıl kapsamındaki ilk etkinlik, Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) ve Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) işbirliğiyle İstanbul Maltepe’de düzenlendi.

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya yüzlerce metal işçisi katıldı. Etkinlikte sendika yöneticilerinin yanı sıra DİSK’e bağlı sendikaların eski yöneticileri, gazeteciler, akademisyenler ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Programda, Kemal Türkler’in yaşamını ve işçi sınıfı mücadelesini anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan, TÜSTAV Yönetim Kurulu Sekreteri Gültekin Uçar ve KETEV Başkanı Celalettin Aykanat konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler kamuoyuna duyuruldu. Program, Yapıcılar Müzik Grubu’nun konseri ve “Kemal Türkler aramızda”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganlarıyla sona erdi.

YIL BOYUNCA GENİŞ PROGRAM

Açıklanan takvime göre 2026 boyunca çok sayıda sendikal ve kültürel etkinlik düzenlenecek. Program kapsamında:

1 Mayıs haftasında Kemal Türkler’in yaşamını anlatan afiş ve fotoğraf sergisi açılacak, özel bir yayın hazırlanacak.

İşçi Filmleri Festivali’nde Kemal Türkler anısına özel gösterimler yapılacak.

15-16 Haziran Olayları yıldönümünde işçi hareketi ve Kemal Türkler üzerine etkinlikler düzenlenecek.

22 Temmuz’da mezarı başında anma programı gerçekleştirilecek.

Kasım ayında “Bir Lider, Bir Mücadele, Bir Miras” başlıklı bir sempozyum yapılacak.

Akademisyenler tarafından hazırlanan Kemal Türkler kitabı sonbaharda yayımlanacak.

Şiir, kısa film ve emek alanlarında “Kemal Türkler Ödülleri” verilecek.

İstanbul’da büyük bir konser ve Kemal Türkler anıtı için girişimler yapılacak.

Türkiye genelinde gezici film ve belgesel gösterimleri düzenlenecek.

Dijital “Türkiye İşçi Hareketi Haritası” ve “Kemal Türkler Emek Rotası” projeleri hayata geçirilecek.

İstanbul ve sanayi kentlerinde büyük ölçekli duvar resimleri yapılacak.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, programın yalnızca anma etkinlikleriyle sınırlı olmadığı vurgulanarak “Bu program aynı zamanda bir mücadele çağrısıdır” denildi.