2026 Kış Olimpiyatı öncesi bilmeniz gerekenler

İtalya, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nın açılış töreni bugün saat 22.00'de düzenlenecek. Organizasyondaki ilk karşılaşmalar ise 4 Şubat’ta başladı.

Oyunlara, 232 sporcuyla katılan ABD en geniş kafileye sahip ülke konumunda. Yarışmalar, 22 Şubat’ta oynanacak erkekler buz hokeyi ve kadınlar curling finallerinin ardından yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) göre bu yılki organizasyonda teknoloji ön planda olacak. Pek çok branşta ilk kez dronelar kullanılacak. Yayınlarda yapay zekâ destekli sistemlerle, farklı açılardan alınan görüntüler 360 derecelik tekrarlarla izleyiciye sunulacak.

TÜRKİYE SEKİZ SPORCU İLE KATILIYOR

Türkiye, 2026 Kış Olimpiyatları’na sekiz sporcu ile katılacak ve tarihindeki ilk madalyayı kazanmayı hedefleyecek. Türk sporcular altı farklı branşta mücadele edecek.

Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye ilk kez iki sporcu ile temsil edilecek. Bu branşta Furkan Akar ve Denis Örs yarışacak. Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, alp disiplini, kayaklı koşu ve buz pateni dallarında ise diğer sporcular piste çıkacak.

Türk kafilesinde iki kadın sporcu yer alıyor: Kayaklı koşuda İrem Dursun, alp disiplininde ise Ada Hasırcı Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye, Kış Olimpiyatları’na 1936’dan bu yana katılıyor. Ancak bugüne kadar madalya kazanamadı. En iyi derece, 2022 Pekin Olimpiyatları’nda Furkan Akar’ın kısa kulvar sürat pateni 1000 metrede altıncı olmasıydı.

2026 Olimpiyatına 1300 kadın sporcu katılacak.

KADIN KATILIMINDA REKOR

1924’ten bu yana düzenlenen Kış Olimpiyatları’nda kadın sporcu sayısı bu yıl tarihi bir seviyeye ulaştı. IOC verilerine göre oyunlarda yaklaşık 1.300 kadın atlet yer alacak.

Toplam 116 madalya töreninin 50’si kadınlar kategorisinde yapılacak. Ayrıca 12 madalya, kadın ve erkek sporcuların birlikte yarıştığı branşlarda dağıtılacak. Böylece kadın sporcular, yarışmaların yüzde 53’ünden fazlasında yer alacak.

IOC tarihinde ilk kez bir kadın başkan da bu oyunlarda görev yapıyor: Kirsty Coventry.

NHL OYUNCULARI GERİ DÖNÜYOR

ABD ve Kanada merkezli Ulusal Hokey Ligi’nde (NHL) forma giyen oyuncular, 12 yıl aranın ardından yeniden Olimpiyat sahnesine çıkacak. Lig yönetimi, 2018’de oyuncuların katılımına izin vermemiş, 2022 oyunları ise pandemi nedeniyle sınırlı kadrolarla oynanmıştı.

2026’da NHL oyuncularının dönüşü, özellikle ABD ve Kanada için madalya yarışını daha iddialı hale getiriyor. Ancak Avrupa ülkeleri de NHL’de forma giyen birçok oyuncuya sahip.

Milano-Cortina 2026’nın farkı

Cortina d’Ampezzo, Kış Olimpiyatları’na ikinci kez ev sahipliği yapan nadir merkezlerden biri olacak. Ancak 2026 organizasyonu, önceki oyunlara kıyasla çok daha geniş bir alana yayılmış durumda. Yarışmalar, Milano başta olmak üzere farklı şehir ve bölgelerde gerçekleştirilecek.

IOC, organizasyonun mümkün olduğunca mevcut tesisler kullanılarak yapılacağını ve sürdürülebilirliğin öncelik olduğunu vurguluyor.

MADALYA SIRALAMASI DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Kış Olimpiyatları tarihinde en fazla altın madalya kazanan sporcular listesinde 2018’den bu yana değişiklik olmadı. Zirvede sekizer altın madalyayla üç Norveçli sporcu yer alıyor.

Bu yıl Alman kızak sporcuları Tobias Wendl ve Tobias Arlt, Norveçli kayakçı Johannes Hoosflot Klæbo gibi isimler, bu sıralamayı zorlayabilecek adaylar arasında gösteriliyor.

EV SAHİBİ İTALYA’NIN HEDEFİ YÜKSEK

Ev sahibi ülkeler genellikle madalya sayısını artırsa da bu her zaman garanti değil. İtalya, 2006 Torino Olimpiyatları’nda 11 madalyada kalmıştı. Bu yılki hedef ise en az 19 madalya.

Ancak İtalyan kafilesi sakatlık sorunlarıyla da mücadele ediyor. Buna rağmen buz pateni, snowboard ve curling branşlarında ev sahibinin madalya umutları sürüyor. Kısa kulvar sürat pateninde yarışacak Arianna Fontana ise, altıncı olimpiyatında da madalya kazanarak kariyerini daha da ileri taşımayı amaçlıyor.