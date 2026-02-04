2026 Kış Olimpiyatları başladı: 93 ülke katılıyor, Türkiye'den kaç sporcu yarışacak?

2026 Kış Olimpiyatları’nda ilk müsabakalar, 6 Şubat’ta yapılacak resmi açılış töreninden önce, bugün (4 Şubat) başladı. Oyunların startı, 1956 Kış Olimpiyatları’na da ev sahipliği yapan tarihi Cortina Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karışık çiftler curling maçlarıyla verilecek.

Kış Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni, 6 Şubat’ta Milano’daki San Siro Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 22 Şubat’ta yapılacak erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

KAÇ ÜLKEDEN SPORCU KATILACAK?

İtalya’da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları’nda, 93 ülkeden 3 bin 500’ün üzerinde sporcu, 16 olimpik branş ve 6 paralimpik spor dalında toplam 195 madalya için mücadele edecek.

Milano-Cortina 2026’da yarışacak sporcuların yüzde 47’sini kadınlar oluşturacak. Ayrıca skeleton karma takım ve çift kadınlar kızak gibi yeni yarışmalar da olimpik programda yer alacak.

İtalya’da iki farklı kentte, Milano ve Cortina’da düzenlenecek oyunlarda; alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve yarış kızağı (bobsleigh) olmak üzere 16 olimpik disiplinde yarışmalar yapılacak.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları kapanış töreni (Fotoğraf: DepoPhotos)

TÜRKİYE’DEN HANGİ SPORCULAR YARIŞACAK?

Türkiye, 16 olimpik disiplinde gerçekleştirilecek oyunlarda; buz pateninde 2, kayakta 6 ve para kayak branşlarında 1 sporcu olmak üzere toplam 9 sporcu ile madalya mücadelesi verecek. Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs piste çıkacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcu ile kota hakkı elde etmiş olacak.

Kayaklı koşu branşında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde ise Abdullah Yılmaz Türkiye’yi temsil edecek. Alp disiplininde kadın sporcu Ada Hasırcı ile erkek sporcu Thomas Kaan Önol Lang madalya mücadelesi verecek.

Kayakla atlama branşında da Türkiye önemli bir ilke imza atarak kış olimpiyatlarına ilk kez iki sporcu ile kota elde etti. Milano Cortina 2026’da bu branşta milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, madalya için atlama kulesine çıkacak. Para kayak alp disiplininde ise ay-yıldızlı sporcu Harun Mut, Milano Cortina 2026’da Türkiye adına yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, Kış Olimpiyatları'na katılacak sporcuları kabul etmişti (Fotoğraf: AA)

HANGİ BRANŞLAR NEREDE YARIŞACAK?

Milano kenti; artistik buz pateni, sürat pateni, kısa mesafe sürat pateni ve buz hokeyi müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Cortina d’Ampezzo’da ise kadınlar alp disiplini, curling, yarış kızağı, skeleton ve kızak yarışmaları düzenlenecek. Trentino bölgesindeki Val di Fiemme Vadisi’nde kayaklı koşu, kayakla atlama ve kuzey kombine yarışları gerçekleştirilecek.

Biatlon müsabakaları Anterselva’da yapılacak. Bormio kentinde bulunan Stelvio Pisti’nde erkekler alp disiplini yarışlarının yanı sıra, olimpiyatlarda ilk kez yer alacak olan dağ kayağı yarışları da düzenlenecek. Serbest stil kayak ve snowboard yarışları ise Livigno’da gerçekleştirilecek.

Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)

KASPERSKY, SİBER TEHDİTLERE KARŞI UYARDI

Kaspersky, 2026 Kış Olimpiyatları öncesinde, büyük ölçekli uluslararası etkinliklerde ortaya çıkabilecek siber tehditlere ilişkin uyarılarda bulundu.

AA'nın aktardığı şirket açıklamasına göre, hem fiziksel hem de dijital ortamda milyonlarca sporseveri buluşturan organizasyonlar, izleyicilerden sporculara, şehir altyapılarından tedarik zincirlerine kadar geniş bir alanda siber riskleri beraberinde getiriyor.

İtalya'da 6 Şubat'ta başlayacak kış olimpiyatları öncesinde Kaspersky uzmanları da bu tür büyük uluslararası etkinliklerde ortaya çıkabilecek kritik tehditleri paylaştı.

SPORCULAR HEDEFLİ SALDIRILARIN ODAĞINDA

Siber suçlular, yarışmalara katılan sporcuların popülerliğinden ve kamuya açık bilgilerinden faydalanabiliyor. Saldırganlar, hedefli oltalama (phishing) saldırıları ve deepfake tabanlı operasyonları, veri hırsızlığı veya şantaj amacıyla kullanabiliyor. Sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi de sporcular açısından önemli riskler arasında yer alıyor. Ayrıca, özel bilgilerin rıza dışı ifşa edilmesi (doxxing) ve benzeri dijital taciz yöntemleri, sporcuların kişisel güvenliğini doğrudan tehdit edebiliyor.

Tehdit aktörleri, çevrim içi güvenlik açıklarından ve kullanıcı verilerini etkileyen veri sızıntılarından da yararlanabiliyor.

OLİMPİYATTA ICE EKİPLERİNİN BULUNMASINA KARŞI EYLEM

İtalya’nın Milano kentinde, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları kapsamında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ekiplerinin kentte bulunacağı açıklamalarına karşı binlerce kişi protesto düzenledi.

Kış Olimpiyat Oyunları sırasında ABD'nin uygulamalarıyla kamuoyunun gündeminde olan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin güvenlik tedbirlerine "masadan" destek vereceği ancak sahada görev yapmayacakları bildirilmişti.