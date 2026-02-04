2026 KIŞ OLİMPİYATLARI: Kış Olimpiyatları Ne Zaman Başlıyor, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Türkiye'den Kaç Sporcu Yarışacak?

Dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan Kış Olimpiyatları için geri sayım sona erdi. Spor tutkunlarının heyecanla beklediği 2026 Kış Olimpiyatları, İtalya’nın ev sahipliğinde kapılarını açarken, organizasyonun başlangıç tarihi, yayın kanalı ve Türkiye’den katılacak sporcular büyük merak konusu oldu. Peki Kış Olimpiyatları ne zaman başlıyor, hangi branşlarda yarışmalar yapılacak ve Türkiye kaç sporcu ile temsil edilecek? İşte Milano-Cortina 2026’ya dair tüm ayrıntılar…

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi adıyla Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları, 6–22 Şubat 2026 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek. Ancak olimpiyat heyecanı resmi açılıştan önce başladı.

İlk müsabakalar, 4 Şubat 2026 tarihinde, 1956 Kış Olimpiyatları’na da ev sahipliği yapan Cortina Olimpiyat Stadında oynanacak karışık çiftler curling maçlarıyla başladı.

Resmi açılış töreni ise 6 Şubat 2026 tarihinde Milano’daki San Siro Stadyumunda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 22 Şubat 2026 tarihinde erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye’de sporseverler, 2026 Kış Olimpiyatları’nı TRT Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Yarışmalar boyunca farklı branşlardaki karşılaşmalar ve önemli müsabakalar TRT Yıldız üzerinden izleyiciyle buluşacak.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI’NA KAÇ ÜLKEDEN SPORCU KATILACAK?

İtalya’da düzenlenecek olan organizasyonda 93 ülkeden 3 bin 500’ün üzerinde sporcu mücadele edecek. Oyunlarda 16 olimpik branş ve 6 paralimpik spor dalında toplam 195 madalya dağıtılacak.

Milano-Cortina 2026’da yarışacak sporcuların %47’sini kadın sporcular oluşturacak. Ayrıca skeleton karma takım ve çift kadınlar kızak gibi yeni yarışmalar da ilk kez olimpik programda yer alacak.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI’NDA HANGİ BRANŞLAR YER ALIYOR?

Milano ve Cortina başta olmak üzere farklı bölgelerde düzenlenecek oyunlarda toplam 16 olimpik disiplinde yarışmalar yapılacak:

Alp disiplini

Artistik buz pateni

Biatlon

Buz hokeyi

Curling

Dağ kayağı

Kayakla atlama

Kayaklı koşu

Kısa kulvar sürat pateni

Kızak (luge)

Kuzey kombine

Serbest stil kayak

Skeleton

Snowboard

Sürat pateni

Yarış kızağı (bobsleigh)

HANGİ BRANŞLAR HANGİ ŞEHİRDE YAPILACAK?

Olimpiyatlar İtalya’nın farklı kentlerine yayılmış şekilde düzenlenecek:

Milano: Artistik buz pateni, sürat pateni, kısa kulvar sürat pateni, buz hokeyi

Artistik buz pateni, sürat pateni, kısa kulvar sürat pateni, buz hokeyi Cortina d’Ampezzo: Kadınlar alp disiplini, curling, yarış kızağı, skeleton, kızak

Kadınlar alp disiplini, curling, yarış kızağı, skeleton, kızak Val di Fiemme (Trentino): Kayaklı koşu, kayakla atlama, kuzey kombine

Kayaklı koşu, kayakla atlama, kuzey kombine Anterselva: Biatlon

Biatlon Bormio (Stelvio Pisti): Erkekler alp disiplini, dağ kayağı

Erkekler alp disiplini, dağ kayağı Livigno: Serbest stil kayak, snowboard

TÜRKİYE’DEN HANGİ SPORCULAR YARIŞACAK?

Türkiye, 2026 Kış Olimpiyatları’nda toplam 9 sporcu ile temsil edilecek. Ay-yıldızlı sporcular, buz pateni, kayak ve para kayak branşlarında madalya mücadelesi verecek.

Türkiye’nin Branşlara Göre Sporcu Dağılımı

Buz pateni: 2 sporcu

Kayak: 6 sporcu

Para kayak: 1 sporcu

Kısa kulvar sürat pateni branşında Furkan Akar ve Denis Örs piste çıkacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcu ile kota hakkı elde etmiş olacak.

Kayaklı koşuda kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak. Alp disiplininde Ada Hasırcı ve Thomas Kaan Önol Lang Türkiye’yi temsil edecek.

Kayakla atlama branşında ise Türkiye bir ilke daha imza atarak Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir ile iki sporcu ile olimpiyatlarda yer alacak. Para kayak alp disiplininde Harun Mut, Milano-Cortina 2026’da Türkiye adına mücadele edecek.

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları, hem yeni branşları hem de Türkiye adına tarihi katılımlarıyla dikkat çekiyor. 22 Şubat’a kadar sürecek organizasyon, kış sporlarının en iyilerini bir araya getirecek.