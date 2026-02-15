2026 Kış Olimpiyatları'nda 8'inci günün ardından Norveç zirvede

2026 Milano‑Cortina Kış Olimpiyatları’nda sekizinci günün madalya karşılaşmaları tamamlanırken Norveç zirvedeki yerini korudu.

İtalya’daki organizasyonda gün boyunca farklı branşlarda kürsü mücadelesi yaşanırken, madalya tablosunda ilk sıralar arasındaki çekişme daha da belirgin hale geldi.

NORVEÇ'TEN 20 MADALYA

Günü iki madalyayla kapatan Norveç, toplamda 10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalyaya ulaşarak genel sıralamada liderliğini sürdürdü.

Kış sporlarının geleneksel güçlü ülkelerinden Norveç, özellikle dayanıklılık ve hız gerektiren branşlardaki istikrarlı performansıyla fark yaratmaya devam etti.

İTALYA'DAN MUHTEŞEM PERFORMANS

Ev sahibi İtalya, 8. gün sonunda 6 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalyayla 18 madalyaya ulaştı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Tribün desteğini arkasına alan İtalyan sporcuların, alp disiplini ve sürat pateni başta olmak üzere çeşitli branşlarda elde ettiği dereceler, ülkeyi zirve yarışının içinde tutuyor.

ABD ÜÇÜNCÜ SIRADA

ABD ise madalya sayısını 17’ye yükselterek üçüncü sıradaki konumunu sağlamlaştırdı. Amerikalı sporcuların özellikle buz üstü branşlarda topladığı puanlar, sıralamanın üst basamaklarında kalıcı olabileceklerinin sinyalini verdi.

Orta sıralarda yer alan Avusturya, Almanya ve Fransa arasında ise her gün değişebilecek bir denge söz konusu. Bu üç ülke, birkaç madalyayla sıralamada yukarı ya da aşağı yönlü hareket edebilecek konumda bulunuyor.

8'inci günün ardından ilk 10’daki tablo, altın madalya sayısı esas alınarak şu şekilde oluştu: Norveç zirvede yer alırken, İtalya ve ABD ilk üçü tamamladı. Avusturya, Fransa ve Almanya birbirine çok yakın toplamlarla takibini sürdürdü.

Hollanda, İsveç ve İsviçre aynı toplam madalya sayısında buluşurken, Japonya özellikle bronz madalyalardaki yüksek sayısıyla dikkat çekti.

Oyunların geride kalan bölümünde madalya yarışının daha da kızışması bekleniyor. Programda yer alan kritik finaller, özellikle ilk beş sıra için tabloyu yeniden şekillendirebilecek nitelikte.

MADALYA TABLOSU