2026 Kış Olimpiyatları'nda madalya tablosunda son durum, Türkiye ne yaptı?

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda 12. gün sonunda Norveç, 15 altınla zirvedeki yerini korudu. Ev sahibi İtalya ikinci, ABD üçüncü sırada yer aldı. Oyunlarda ilk 10’daki ülkeler arasındaki madalya yarışı sürerken Türkiye organizasyonu madalya kazanamadan kapattı.

Spor
  • 19.02.2026 09:52
  • Giriş: 19.02.2026 09:52
  • Güncelleme: 19.02.2026 10:00
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 12. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 12. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 15 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 33 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Öte yandan Türkiye organizasyonu madalya kazanamadan kapattı.

Oyunlarda 12. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç1581033
2İtalya951226
3ABD711624
4Fransa67417
5Hollanda67215
6İsveç66315
7Almanya58821
8Avusturya58417
9Japonya561122
10İsviçre54312
