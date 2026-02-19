2026 Kış Olimpiyatları'nda madalya tablosunda son durum, Türkiye ne yaptı?
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda 12. gün sonunda Norveç, 15 altınla zirvedeki yerini korudu. Ev sahibi İtalya ikinci, ABD üçüncü sırada yer aldı. Oyunlarda ilk 10’daki ülkeler arasındaki madalya yarışı sürerken Türkiye organizasyonu madalya kazanamadan kapattı.
Kaynak: AA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 12. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların 12. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 15 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 33 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Öte yandan Türkiye organizasyonu madalya kazanamadan kapattı.
Oyunlarda 12. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|15
|8
|10
|33
|2
|İtalya
|9
|5
|12
|26
|3
|ABD
|7
|11
|6
|24
|4
|Fransa
|6
|7
|4
|17
|5
|Hollanda
|6
|7
|2
|15
|6
|İsveç
|6
|6
|3
|15
|7
|Almanya
|5
|8
|8
|21
|8
|Avusturya
|5
|8
|4
|17
|9
|Japonya
|5
|6
|11
|22
|10
|İsviçre
|5
|4
|3
|12