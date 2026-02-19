2026 Kış Olimpiyatları'nda madalya tablosunda son durum, Türkiye ne yaptı?

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 12. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 12. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 15 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 33 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Öte yandan Türkiye organizasyonu madalya kazanamadan kapattı.

Oyunlarda 12. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde: