2026 KPSS Takvimi: KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans, DHBT Başvuruları Ne Zaman?

Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026 KPSS takvimi netleşmeye başladı. Özellikle “KPSS başvuruları ne zaman?”, “KPSS sınavları hangi tarihlerde yapılacak?” gibi sorular arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans ve DHBT oturumları, adayların kariyer yolculuğunda kritik bir rol oynayacak.

Bu kapsamlı rehberde, 2026 KPSS başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama takvimine dair tüm detayları bulabilirsiniz.

2026 KPSS SINAV TAKVİMİ

2026 yılında gerçekleştirilecek KPSS oturumları farklı eğitim düzeylerine göre ayrı tarihlerde yapılacaktır. Başvuru süreçleri de her oturum için ayrı ayrı planlanmıştır.

Sınav Türü Başvuru Tarihleri Sınav Tarihi Sonuç Tarihi KPSS Lisans 1-13 Temmuz 2026 6, 12-13 Eylül 2026 7 Ekim 2026 KPSS Ön Lisans 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 4 Ekim 2026 30 Ekim 2026 KPSS Ortaöğretim 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 25 Ekim 2026 19 Kasım 2026 KPSS DHBT 22-30 Eylül 2026 1 Kasım 2026 25 Kasım 2026

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

KPSS Lisans oturumu, üniversite mezunu adayların katılım sağladığı en kapsamlı sınavdır. 2026 yılında Lisans sınavı birden fazla oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

KPSS Lisans Başvuru Tarihleri

1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

KPSS Lisans Sınav Günleri

Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

KPSS Lisans Sonuç Tarihi

7 Ekim 2026

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

Ön lisans mezunları için düzenlenen KPSS, çift yıllarda yapılan önemli bir sınavdır. Bu nedenle 2026 yılı, ön lisans adayları için kritik bir fırsat sunmaktadır.

KPSS Ön Lisans Başvuru Tarihleri

29 Temmuz 2026 – 10 Ağustos 2026

KPSS Ön Lisans Sınav Tarihi

4 Ekim 2026

KPSS Ön Lisans Sonuç Tarihi

30 Ekim 2026

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

Lise mezunu adayların katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavı da çift yıllarda düzenlenmektedir. Bu nedenle rekabetin oldukça yüksek olması beklenmektedir.

KPSS Ortaöğretim Başvuru Tarihleri

27 Ağustos 2026 – 8 Eylül 2026

KPSS Ortaöğretim Sınav Tarihi

25 Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim Sonuç Tarihi

19 Kasım 2026

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), din hizmetleri alanında görev almak isteyen adaylar için uygulanmaktadır.

KPSS DHBT Başvuru Tarihleri

22-30 Eylül 2026

KPSS DHBT Sınav Tarihi

1 Kasım 2026

KPSS DHBT Sonuç Tarihi

25 Kasım 2026

KPSS 2026 SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuru tarihleri kaçırılmamalıdır.

Sınav giriş belgeleri sınavdan önce kontrol edilmelidir.

Her oturumun tarihi ayrı olduğu için planlama dikkatli yapılmalıdır.

Sonuç açıklama tarihleri takip edilmelidir.

KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS 2026 sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS puanı kaç yıl geçerli?

Özellikle Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavları çift yıllarda yapılır ve puanları iki yıl geçerlidir.

KPSS DHBT kimler için?

DHBT, din hizmetleri alanında görev almak isteyen adaylar için uygulanmaktadır.