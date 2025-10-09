2026 Mart ara tatili ne zaman? Birinci dönem ara tatil tarihi

2026 Mart ara tatili ne zaman? | Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (MEB) ilk ve ortaöğretim kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 2026 Mart ara tatili ne zaman sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı eğitim takvimiyle birlikte 2026 Mart ara tatili ne zaman sorusu yanıtlanmış oldu. Birçok öğretmen, öğrenci ve veliyi ilgilendiren birinci dönem ara tatil tarihi haberimizde!

MART ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025 – 2026 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili olan Mart ara tatili 16 – 20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler hafta sonları da dahil olmak üzere toplam dokuz gün tatilde olacak.

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatil tarihi 16 – 20 Mart 2026 şeklinde. MEB'in takvimine göre bu dönem içerisinde gerçekleşecek okul tatilleri şu şekilde: