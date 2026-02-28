2026 Mart Ay Tutulması Tarihi | Ay Tutulması Ne Zaman? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek Mi?

Astronomi dünyasının merakla beklediği 2026 Mart ay tutulması için geri sayım başladı. Gökyüzünün en etkileyici doğa olaylarından biri olan kanlı ay tutulması, Ay’ın kızıl bir renge bürünmesiyle milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. Peki ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 3 Mart 2026’daki tutulma Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar.

2026 MART AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2026 yılında Kanlı Ay Tutulması 3 Mart tarihinde gerçekleşecek.

Bu tarihte yaşanacak olay, tam ay tutulması olarak gözlemlenecek. Ay, Dünya’nın gölgesine tamamen girdiği anda kırmızımsı bir renge bürünerek “kanlı ay” olarak adlandırılan etkileyici görüntüyü oluşturacak.

3 Mart 2026 Tutulmasının Özellikleri

Tarih: 3 Mart 2026

Tür: Tam Ay Tutulması

Görsel Etki: Ay’ın kızıl renge dönüşmesi (Kanlı Ay)

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

En çok merak edilen sorulardan biri de “Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?” sorusu oldu.

Kanlı Ay Tutulması sırasında Ay, Türkiye saatiyle gündüz saatlerine denk geldiği için Türkiye’den doğrudan gözlemlenemeyecek. Tutulma anında Türkiye’de gökyüzü aydınlık olacağından Ay henüz doğmamış ya da ufuk altında olacak.

Bu nedenle 3 Mart 2026’daki tam ay tutulması Türkiye’den çıplak gözle izlenemeyecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması, Ay’ın kendi yörüngesinde dolanırken Dünya’nın gölgesine girmesiyle meydana gelir. Bu doğa olayı yalnızca dolunay evresinde gerçekleşir.

Ay tutulmasının oluşabilmesi için Ay’ın düğüm noktalarına yakın olması gerekir. Güneş ise karşı düğüm noktasında veya ona yakın konumda bulunmalıdır. Bu şartlar sağlandığında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer ve tutulma gerçekleşir.

Ay Tutulması Nasıl Oluşur?

Ay dolunay evresindedir. Ay, Dünya’nın gölgesine girer. Güneş’ten aldığı parlaklığı kaybeder. Atmosfer etkisiyle kızıl renge bürünür.

KANLI AY NEDEN KIRMIZI GÖRÜNÜR?

Kanlı Ay tutulması sırasında Ay’ın kırmızı görünmesinin nedeni, Dünya atmosferinden süzülen Güneş ışınlarıdır. Ay, doğrudan Güneş ışığı alamaz ancak atmosferden kırılarak geçen ışık Ay yüzeyine ulaşır. Bu kırılma sonucunda kırmızı tonlar baskın hale gelir ve Ay kızıl bir renkte görünür.

2026 MART AY TUTULMASI HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Başlık Bilgi Tarih 3 Mart 2026 Tutulma Türü Tam Ay Tutulması Türkiye'den Görülebilir mi? Hayır Görsel Etki Kanlı Ay (Kızıl görünüm)

2026 Mart ay tutulması ne zaman?

2026 yılında Kanlı Ay Tutulması 3 Mart tarihinde gerçekleşecektir.

3 Mart 2026 ay tutulması tam tutulma mı?

Evet. 3 Mart 2026’daki tutulma tam ay tutulması olarak gözlemlenecektir.

Kanlı ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Hayır. Tutulma Türkiye saatiyle gündüz saatlerine denk geldiği için doğrudan gözlemlenemeyecektir.

Ay tutulması neden olur?

Ay’ın Dünya’nın gölgesine girmesi sonucu oluşur. Bu durum dolunay evresinde gerçekleşir.

Kanlı Ay nedir?

Tam ay tutulması sırasında Ay’ın kırmızımsı renge bürünmesi nedeniyle oluşan görsel duruma Kanlı Ay denir.