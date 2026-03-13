2026 Mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

Mart ayı enflasyon verileri, hem vatandaşların hem de piyasaların yakından takip ettiği ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Özellikle kira artış oranı, maaş düzenlemeleri ve birçok ekonomik kalemi doğrudan etkileyen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na çevrildi. Mart 2026 enflasyon oranının açıklanacağı tarih ve ekonomistlerin beklenti anketleri ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

Peki 2026 Mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK mart ayı enflasyon oranını hangi tarihte duyuracak? İşte Mart ayı enflasyon beklentileri, Merkez Bankası anket sonuçları ve detaylar…

2026 MART AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3’ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda Mart ayına ilişkin enflasyon verileri de Nisan ayının ilk günlerinde açıklanacak.

Veri Açıklanma Tarihi Saat Kurum Mart 2026 Enflasyon Oranı (TÜFE) 3 Nisan 2026 Cuma 10:00 TÜİK

Buna göre Mart 2026 enflasyon oranı 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. Açıklanacak veri ile birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları netleşmiş olacak.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ SONUÇLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcı ile gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına göre Mart ayına ilişkin enflasyon beklentisinde yükseliş yaşandı.

Mart ayı TÜFE artışı beklentisi: %2,18

Önceki anket döneminde beklenti: %1,89

Yıl sonu TÜFE beklentisi: %25,38

Önceki yıl sonu beklentisi: %24,11

Bu sonuçlar, piyasalarda mart ayı enflasyonunun bir önceki tahminlere göre biraz daha yüksek gerçekleşebileceği yönünde beklenti oluştuğunu gösteriyor.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL DEĞİŞTİ?

Merkez Bankası’nın yayımladığı anket sonuçlarına göre piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentilerinde de artış gözlemlendi.

Dönem Önceki Beklenti Yeni Beklenti 2026 yıl sonu TÜFE %24,11 %25,38 12 ay sonrası TÜFE %22,10 %22,17 24 ay sonrası TÜFE %17,11 %17,30

Bu veriler, piyasa katılımcılarının orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde sınırlı bir yükseliş öngördüğünü ortaya koyuyor.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Mart ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahminleri farklı aralıklarda yoğunlaşıyor.

%17,00 – %19,99 aralığında artış beklentisi: %14,79 olasılık

%20,00 – %22,99 aralığında artış beklentisi: %39,21 olasılık

%23,00 – %25,99 aralığında artış beklentisi: %35,66 olasılık

Nokta tahminlere göre yapılan değerlendirmede ise katılımcıların:

%11,29’u enflasyonun %17,00 – %19,99 aralığında olacağını

%46,77’si %20,00 – %22,99 aralığında gerçekleşeceğini

%33,87’si %23,00 – %25,99 aralığında olacağını öngörüyor

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Orta vadeli beklentiler incelendiğinde katılımcıların enflasyon tahminleri şu aralıklarda yoğunlaşıyor:

%13,00 – %15,99 aralığı: %13,17 olasılık

%16,00 – %18,99 aralığı: %46,12 olasılık

%19,00 – %21,99 aralığı: %17,11 olasılık

Nokta tahminlere göre ise katılımcıların:

%14,55’i %13,00 – %15,99 aralığını

%54,55’i %16,00 – %18,99 aralığını

%18,18’i %19,00 – %21,99 aralığını

en olası enflasyon aralıkları olarak değerlendiriyor.

MART AYI ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Mart ayı enflasyon verisi yalnızca ekonomik göstergeler açısından değil, günlük hayatı doğrudan etkileyen birçok hesaplama için de kritik önem taşıyor. Özellikle kira artış oranı, maaş düzenlemeleri ve birçok fiyat politikası enflasyon verilerine göre şekilleniyor.

Bu nedenle Mart 2026 TÜFE verileri, hem piyasalarda hem de vatandaşlar arasında büyük bir merakla bekleniyor.

2026 Mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Mart 2026 enflasyon verileri 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.

Mart ayı enflasyon verisini hangi kurum açıklıyor?

Türkiye’de enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır.

Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Mart ayı TÜFE artış beklentisi yüzde 2,18 olarak öngörülmektedir.

2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ne kadar?

Anket sonuçlarına göre 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 25,38 seviyesine yükselmiştir.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi kaç?

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 22,17 olarak açıklanmıştır.

24 ay sonrası enflasyon beklentisi ne kadar?

24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 17,30 seviyesinde öngörülmektedir.