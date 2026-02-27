2026 Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Olacak?

Mart ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi, gözünü resmi verilere çevirmiş durumda. 2026 Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? ve Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak? soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Zam oranının netleşmesi için kritik tarih belli oldu. İşte detaylar...

2026 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı kira zammını belirleyen enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart 2026 Salı günü saat 10:00’da açıklanacak.

Kira artış hesaplamaları, TÜİK’in duyurduğu TÜFE 12 aylık ortalama verisine göre belirleniyor. Bu nedenle Mart 2026 enflasyon rakamları açıklandıktan sonra kira artış tavanı da netleşmiş olacak.

MART 2026 KİRA ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kira artış oranı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre hesaplanır. Ev sahipleri, sözleşme yenileme döneminde bu oranı aşamaz.

Kira Artışında Esas Alınan Veri

TÜFE 12 aylık ortalama oranı

TÜİK tarafından her ay açıklanan resmi enflasyon verileri

Dolayısıyla Mart 2026 kira zam oranı, 3 Mart 2026 tarihinde açıklanacak verilerle kesinleşecektir.

GEÇTİĞİMİZ AY (ŞUBAT) KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Şubat ayı kira artış oranı TÜİK verileri sonrası netleşti. Açıklanan verilere göre:

TÜFE aylık artış: %4,84

TÜFE yıllık artış: %30,65

TÜFE 12 aylık ortalama artış: %33,98

Buna göre Şubat ayında kira artış oranı %33,98 olarak uygulandı.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ (ŞUBAT VERİSİNE GÖRE)

Mevcut Kira Bedeli Kira Artış Oranı Zam Tutarı Yeni Kira Bedeli 20.000 TL %33,98 6.796 TL 26.796 TL

Örnekte görüldüğü gibi 20.000 TL kira bedeli olan bir kiracı, %33,98 oranında artışla birlikte 26.796 TL ödeme yapacaktır.

MART 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?

Mart 2026 kira artış oranı henüz açıklanmadı. Ancak oran, TÜİK’in 3 Mart 2026 tarihinde duyuracağı TÜFE 12 aylık ortalama verisine göre belirlenecek.

Bu nedenle kesin oran için resmi açıklamanın beklenmesi gerekiyor.

KİRA ARTIŞ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kira artışı sözleşme yenileme döneminde yapılır.

Artış oranı TÜFE 12 aylık ortalamayı geçemez.

Resmi TÜİK verileri esas alınır.

Yanlış hesaplama yapılmaması için resmi oran açıklandıktan sonra zam uygulanması önemlidir.

2026 Mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

3 Mart 2026 Salı günü saat 10:00’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrası belli olacaktır.

Mart ayı kira zam oranı hangi veriye göre belirleniyor?

TÜFE 12 aylık ortalama oranına göre belirlenmektedir.

Şubat ayında kira artış oranı kaç oldu?

Şubat ayında kira artış oranı %33,98 olarak uygulanmıştır.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Mevcut kira bedeli, TÜFE 12 aylık ortalama oranı ile çarpılarak zam tutarı bulunur ve mevcut bedele eklenir.

Ev sahibi TÜFE oranının üzerinde zam yapabilir mi?

Kira artışında üst sınır TÜFE 12 aylık ortalama oranıdır. Bu oran aşılamaz.