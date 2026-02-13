2026 Metrobüs Ücretleri: Metrobüs Tam, Öğrenci, 60 Yaş Ücreti Ne Kadar? Metrobüs Aktarma Ücreti Kaç TL?

2026 metrobüs ücretleri yapılan son zam sonrası yeniden belirlendi. İstanbul’da 13 Şubat’ta alınan yüzde 20 zam kararıyla birlikte metrobüs tam bilet, öğrenci bileti ve 60-65 yaş indirimli ücret tarifesi güncellendi. Peki metrobüs tam ne kadar oldu? Metrobüs aktarma ücreti kaç TL? İşte 2026 zamlı metrobüs tarifesi…

2026 METROBÜS TAM, ÖĞRENCİ VE 60 YAŞ ÜCRETİ

Yapılan yüzde 20 zam sonrası metrobüs ücretleri aşağıdaki şekilde uygulanmaya başladı:

Bilet Türü 2026 Ücreti (TL) Metrobüs Tam Bilet 42 TL Öğrenci Bileti 20,50 TL 30 Yaş Üzeri İndirimli Öğrenci 37,80 TL 60-65 Yaş 30,07 TL

Metrobüs tam bilet ücreti 35 TL’den 42 TL’ye yükseldi. Öğrenci ve yaş indirimi bulunan tarifeler de zamlı listeye göre güncellendi.

METROBÜS AKTARMA ÜCRETİ KAÇ TL?

Metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında aktarmalı geçişlerde uygulanan ücretler şu şekilde:

1. Aktarma: 31,27 TL

2. Aktarma: 24,02 TL

3. ve sonraki aktarmalar: 15,62 TL

Aktarma ücretleri kullanılan hat ve geçiş sırasına göre otomatik olarak İstanbulkart üzerinden tahsil edilmektedir.

METROBÜS ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

İBB Meclisi’nde kabul edilen karar doğrultusunda metrobüs ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı. Zamlı tarife 16 Şubat 2026 itibarıyla uygulanmaya başladı.

2026 metrobüs tam bilet ne kadar?

Metrobüs tam bilet ücreti 42 TL’dir.

Metrobüs öğrenci ücreti kaç TL oldu?

Öğrenci metrobüs ücreti 20,50 TL olarak uygulanmaktadır.

60-65 yaş metrobüs ücreti ne kadar?

60-65 yaş arası indirimli metrobüs ücreti 30,07 TL’dir.

Metrobüs aktarma ücreti kaç TL?

Birinci aktarma 31,27 TL, ikinci aktarma 24,02 TL, üçüncü ve sonraki aktarmalar 15,62 TL’dir.

Metrobüs zammı ne zaman yürürlüğe girdi?

Zamlı metrobüs tarifesi 16 Şubat 2026 itibarıyla uygulanmaya başladı.