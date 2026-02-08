2026 Milano-Cortina'da son durum: Madalya tablosu ve günün programı

İtalya’nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatı'nda madalya mücadelelerinin başladığı ilk günle birlikte heyecan zirve yaptı.

Açılışın hemen ardından alp disiplini, kayaklı koşu, sürat pateni, snowboard ve kayakla atlama branşlarında ilk altın madalyalar sahiplerini bulurken ev sahibi İtalya güçlü bir başlangıca imza attı.

EV SAHİBİNDEN ERKEN ALTIN

Oyunların ilk gününde en dikkat çekici sonuç, sürat pateni kadınlar 3000 metrede geldi. İtalyan sporcu Francesca Lollobrigida, olimpiyat rekoru kırdığı yarışta altın madalyaya uzanarak Milano-Cortina 2026’nın ev sahibi adına ilk zirvesini yaşattı. Tribünleri dolduran İtalyan seyirciler, organizasyonun daha ilk gününde tarihi bir ana tanıklık etti.

ALP DİSİPLİNİNDE KUZEY VE İSVİÇRE ETKİSİ

Erkekler alp disiplini downhill yarışında İsviçreli Franjo von Allmen altın madalyayı kazanırken, kayaklı koşu kadınlar 10+10 kilometre skiatlonda İsveçli Frida Karlsson zirveye çıktı. İlk gün sonuçları, klasik kış sporlarında Kuzey ülkeleri ile İsviçre’nin oyunlara yine ağırlığını koyacağının sinyallerini verdi.

Snowboard erkekler big air finalinde Japon sporcular podyumu domine etti. Altın ve gümüş Japonya’ya giderken, branşın favorilerinden Çinli sporcular da madalya mücadelesinde söz sahibi oldu.

Kadınlar buz hokeyinde ABD ve İsveç turnuvaya net galibiyetlerle başlarken, artistik patinaj takım müsabakalarında ABD ve Japonya ilk gün sonunda öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

BUGÜNÜN DİKKAT ÇEKENLERİ

İkinci günde madalya heyecanı hız kesmeden devam edecek. Kadınlar alp disiplini downhill, erkekler kayaklı koşu skiatlon ve biatlon karışık bayrak yarışı günün öne çıkan finalleri olacak. Artistik patinaj takım etabında ise serbest programlar, genel sıralamayı büyük ölçüde şekillendirecek.

Günün programı:

Alp Disiplini

11.30 Kadınlar Downhill (Final)

Kayaklı Koşu

12.30 Erkekler 10+10 km Skiathlon (Final)

Biatlon

14.05 Karışık Bayrak Yarışı 4×6 km (Final)

Sürat Pateni

15.00 Erkekler 5000 metre (Final)

Luge

10.00 Erkekler Tekli 3. Isınma

13.00 Erkekler Tekli 4. Isınma

Artistik Patinaj

18.00 Çiftler Serbest Program

19.45 Kadınlar Serbest Program

21.30 Erkekler Serbest Program

(Takım sıralaması büyük ölçüde belli olacak)

Snowboard

11.00 Paralel dev slalom (Elemeler)

15.30 Paralel dev slalom (Final – Madalya Mücadelesi)

20.00 Kadınlar Big Air (Elemeler)

Buz Hokeyi-Kadınlar grup maçları

12.00 Fransa-İsveç

16.30 Çekya-Finlandiya

Curling-Karışık Çiftler

09.00 Round-robin maçları

14.00 Round-robin maçları

19.00 Round-robin maçları

MADALYA TABLOSU