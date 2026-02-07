2026 Milano-Cortina görkemli açılış töreniyle başladı: İsrail protestosu damga vurdu

25’incisi düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı dün dört farklı noktada gerçekleştirilen açılış seremonileriyle başladı. Ana tören, Milano’daki San Siro Stadı’nda yapılırken organizasyonu yaklaşık 75 bin sporsever tribünden takip etti.

Açılış törenine İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Kirsty Coventry, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm ile çok sayıda devlet başkanı, IOC üyesi ve davetli katıldı.

Milano’nun yanı sıra Predazzo, Livigno ve Cortina kasabalarında da eş zamanlı törenler düzenlenirken sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla dört farklı noktada gerçekleştirilen geçit törenlerinde yer aldı.

BAYRAK AKAR VE DURSUN TAŞIDI

Açılış törenlerinde Türk bayrağını Milano’daki geçitte Furkan Akar, Predazzo’daki törende ise İrem Dursun taşıdı.

Türkiye, Milano-Cortina 2026’da 8 sporcuyla temsil edilecek. Milli kafilede kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ve Denis Örs, kayaklı koşuda İrem Dursun ile Abdullah Yılmaz, alp disiplininde Ada Hasırcı ve Thomas Kaan Önol Lang, kayakla atlamada ise Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir yer alıyor.

Türk sporcular, bu organizasyonla birlikte kış olimpiyatlarında 19’uncu kez mücadele edecek.

İSRAİL'E PROTESTO

Oyunlar boyunca 16 farklı disiplinde toplam 116 madalya dağıtılacak. Organizasyon, 22 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Oyunlara 92 ülkeden yaklaşık 2 bin 900 sporcu katılıyor.

Açılış töreninde geçiş yapan İsrail delegasyonu, tribünlerdeki bazı sporseverler tarafından protesto edildi. Sosyal medyada da İsrail’in oyunlara katılımına yönelik tepkiler dikkat çekti.

AÇILIŞ TÖRENİNİN TEMASI: ARMONİ

Açılış töreni, insanları ve kültürleri ortak bir anlatıda buluşturmayı hedefleyen “armoni” temasıyla kurgulandı. İtalya’nın kültürel, sanatsal ve toplumsal çeşitliliği; tarih, mimari, tasarım ve sanat referanslarıyla sahneye taşındı.

Törende Antik Roma’dan Rönesans’a, İtalyan mutfağından modaya, edebiyattan Venedik Karnavalı’na uzanan geniş bir kültürel anlatı sunuldu. Sahne, yaşayan bir müze konseptiyle tasarlandı.

COVENTRY: OLİMPİYAT RUHUNU YAYACAĞIZ

Açılışta konuşan IOC Başkanı Kirsty Coventry, olimpiyatların birleştirici gücüne vurgu yaptı. Coventry, sporculara seslenerek bu anın yıllar süren emeğin karşılığı olduğunu belirtti ve olimpiyat ruhunu tüm dünyaya yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Açılış töreninde Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Lang Lang ve Cecilia Bartoli’nin yanı sıra Charlize Theron ve Pierfrancesco Favino gibi isimler sahne aldı.

İtalyan tenor Andrea Bocelli, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın oyunları resmen açmasının ardından Giacomo Puccini’nin “Nessun Dorma” aryasını seslendirdi. Bu sırada olimpiyat meşalesi, eski İtalyan sporcular tarafından San Siro’da taşındı.

Oyunlar tarihinde ilk kez olimpiyat ateşi iki farklı noktada yakıldı. Milano’daki ateşi Alberto Tomba ve Deborah Compagnoni, Cortina’daki ateşi ise Sofia Goggia yaktı.

SAN SIRO İÇİN VEDA GECESİ

Milano-Cortina 2026 açılış töreni, San Siro Stadı’nın ev sahipliği yaptığı son büyük organizasyon oldu. Stadyum, İtalya’nın Türkiye ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde yıkılarak yeniden inşa edilecek.