2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı | 7 Şubat 2026 Cumartesi Eurosport Yayın Akışı
Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanıyor? Bugün öne çıkan yarışlar neler? 7 Şubat 2026 Cumartesi Eurosport olimpiyat yayın akışı haberimizde.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı heyecanı açılış töreniyle başladı. Kış sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan olimpiyatlarda ilk gün programı yoğun bir takvimle devam ediyor. Eurosport ekranlarında gün boyunca artistik buz pateni, kayak, buz hokeyi, sürat pateni ve körling gibi birçok branşta yarışlar izleyiciyle buluşuyor.
Günün programında big air finalleri, takım artistik patinajı, kadınlar buz hokeyi grup maçları, kızak ve sürat yarışları gibi önemli mücadeleler yer alıyor. 7 Şubat 2026 Cumartesi Eurosport yayın akışı, olimpiyat tutkunları için kesintisiz spor yayını sunuyor.
7 ŞUBAT 2026 EUROSPORT YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Durum
|00:30 - 02:00
|Artistik Buz Pateni – Takım, 1. Gün
|Yayın
|02:00 - 03:30
|Açılış Töreni (Tekrar)
|Tekrar
|03:30 - 05:00
|Artistik Buz Pateni – Takım, 1. Gün
|Yayın
|05:00 - 06:30
|Açılış Töreni (Tekrar)
|Tekrar
|06:30 - 08:00
|Artistik Buz Pateni – Takım, 1. Gün
|Yayın
|08:00 - 09:00
|Buz Hokeyi – Çekya vs İsviçre (Kadınlar)
|Tekrar
|09:00 - 10:30
|Açılış Töreni (Tekrar)
|Tekrar
|10:30 - 12:00
|Artistik Buz Pateni – Takım, 1. Gün
|Tekrar
|12:00 - 12:25
|Körling – Büyük Britanya vs Kanada
|Canlı
|12:25 - 13:00
|Serbest Stil Kayak – Kadınlar Slopestyle Eleme
|Canlı
|13:00 - 15:30
|Alp Disiplini – Erkekler İniş
|Canlı
|15:30 - 16:00
|Kayaklı Koşu – Kadınlar Skiatlon
|Canlı
|16:00 - 18:05
|Serbest Stil Kayak – Erkekler Slopestyle Eleme
|Canlı
|18:05 - 19:30
|Sürat Pateni – Kadınlar 3000 M
|Canlı
|19:30 - 20:00
|Günün Öne Çıkanları
|Özet
|20:00 - 22:45
|Kayakla Atlama – Kadınlar HS125
|Canlı
|22:45 - 23:05
|Artistik Buz Pateni – Takım, 2. Gün
|Canlı
|23:05 - 00:00
|Buz Hokeyi – İsviçre vs Kanada (Kadınlar)
|Canlı
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN YARIŞLARI
Olimpiyat programında özellikle alp disiplini erkekler iniş yarışı, kadınlar kayaklı koşu skiatlon mücadelesi ve kayakla atlama HS125 yarışması günün en dikkat çeken organizasyonları arasında yer alıyor.
Serbest stil kayak slopestyle elemeleri ve sürat pateni kadınlar 3000 metre yarışı da Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nın ilk günündeki önemli mücadeleler arasında bulunuyor.
MİLANO-CORTİNA 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI HEYECANI BAŞLADI
Açılış töreniyle başlayan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı, farklı branşlarda dünyanın en iyi sporcularını bir araya getiriyor. Eurosport yayın akışı sayesinde izleyiciler gün boyunca olimpiyat heyecanını kesintisiz takip edebiliyor.
Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları nereden izlenir?
Organizasyon Eurosport ekranlarından canlı olarak yayınlanmaktadır.
7 Şubat 2026’da hangi olimpiyat branşları var?
Artistik buz pateni, buz hokeyi, körling, alp disiplini, kayaklı koşu, serbest stil kayak, sürat pateni ve kayakla atlama yarışları yer almaktadır.
Kayakla atlama kadınlar HS125 yarışı saat kaçta?
20:00’de başlayıp 22:45’e kadar devam etmektedir.
Artistik buz pateni takım yarışması saat kaçta?
Gün içinde farklı saatlerde yayınlanmaktadır ve 22:45’te takım yarışmasının ikinci günü canlı olarak ekrana gelmektedir.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı, ilk gününden itibaren yoğun bir programla spor tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatıyor. Eurosport yayın akışı sayesinde olimpiyatların tüm önemli yarışlarını gün boyunca takip etmek mümkün oluyor. Önümüzdeki günlerde olimpiyat heyecanının daha da artması bekleniyor.