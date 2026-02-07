2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı | 7 Şubat 2026 Cumartesi Eurosport Yayın Akışı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı heyecanı açılış töreniyle başladı. Kış sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan olimpiyatlarda ilk gün programı yoğun bir takvimle devam ediyor. Eurosport ekranlarında gün boyunca artistik buz pateni, kayak, buz hokeyi, sürat pateni ve körling gibi birçok branşta yarışlar izleyiciyle buluşuyor.

Günün programında big air finalleri, takım artistik patinajı, kadınlar buz hokeyi grup maçları, kızak ve sürat yarışları gibi önemli mücadeleler yer alıyor. 7 Şubat 2026 Cumartesi Eurosport yayın akışı, olimpiyat tutkunları için kesintisiz spor yayını sunuyor.

7 ŞUBAT 2026 EUROSPORT YAYIN AKIŞI

Saat Program Durum 00:30 - 02:00 Artistik Buz Pateni – Takım, 1. Gün Yayın 02:00 - 03:30 Açılış Töreni (Tekrar) Tekrar 03:30 - 05:00 Artistik Buz Pateni – Takım, 1. Gün Yayın 05:00 - 06:30 Açılış Töreni (Tekrar) Tekrar 06:30 - 08:00 Artistik Buz Pateni – Takım, 1. Gün Yayın 08:00 - 09:00 Buz Hokeyi – Çekya vs İsviçre (Kadınlar) Tekrar 09:00 - 10:30 Açılış Töreni (Tekrar) Tekrar 10:30 - 12:00 Artistik Buz Pateni – Takım, 1. Gün Tekrar 12:00 - 12:25 Körling – Büyük Britanya vs Kanada Canlı 12:25 - 13:00 Serbest Stil Kayak – Kadınlar Slopestyle Eleme Canlı 13:00 - 15:30 Alp Disiplini – Erkekler İniş Canlı 15:30 - 16:00 Kayaklı Koşu – Kadınlar Skiatlon Canlı 16:00 - 18:05 Serbest Stil Kayak – Erkekler Slopestyle Eleme Canlı 18:05 - 19:30 Sürat Pateni – Kadınlar 3000 M Canlı 19:30 - 20:00 Günün Öne Çıkanları Özet 20:00 - 22:45 Kayakla Atlama – Kadınlar HS125 Canlı 22:45 - 23:05 Artistik Buz Pateni – Takım, 2. Gün Canlı 23:05 - 00:00 Buz Hokeyi – İsviçre vs Kanada (Kadınlar) Canlı

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN YARIŞLARI

Olimpiyat programında özellikle alp disiplini erkekler iniş yarışı, kadınlar kayaklı koşu skiatlon mücadelesi ve kayakla atlama HS125 yarışması günün en dikkat çeken organizasyonları arasında yer alıyor.

Serbest stil kayak slopestyle elemeleri ve sürat pateni kadınlar 3000 metre yarışı da Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nın ilk günündeki önemli mücadeleler arasında bulunuyor.

MİLANO-CORTİNA 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI HEYECANI BAŞLADI

Açılış töreniyle başlayan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı, farklı branşlarda dünyanın en iyi sporcularını bir araya getiriyor. Eurosport yayın akışı sayesinde izleyiciler gün boyunca olimpiyat heyecanını kesintisiz takip edebiliyor.

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları nereden izlenir?

Organizasyon Eurosport ekranlarından canlı olarak yayınlanmaktadır.

7 Şubat 2026’da hangi olimpiyat branşları var?

Artistik buz pateni, buz hokeyi, körling, alp disiplini, kayaklı koşu, serbest stil kayak, sürat pateni ve kayakla atlama yarışları yer almaktadır.

Kayakla atlama kadınlar HS125 yarışı saat kaçta?

20:00’de başlayıp 22:45’e kadar devam etmektedir.

Artistik buz pateni takım yarışması saat kaçta?

Gün içinde farklı saatlerde yayınlanmaktadır ve 22:45’te takım yarışmasının ikinci günü canlı olarak ekrana gelmektedir.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı, ilk gününden itibaren yoğun bir programla spor tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatıyor. Eurosport yayın akışı sayesinde olimpiyatların tüm önemli yarışlarını gün boyunca takip etmek mümkün oluyor. Önümüzdeki günlerde olimpiyat heyecanının daha da artması bekleniyor.