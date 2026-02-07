Giriş / Abone Ol
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı | 7 Şubat 2026 Cumartesi Eurosport Yayın Akışı

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanıyor? Bugün öne çıkan yarışlar neler? 7 Şubat 2026 Cumartesi Eurosport olimpiyat yayın akışı haberimizde.

  • 07.02.2026 10:43
  • Giriş: 07.02.2026 10:43
  • Güncelleme: 07.02.2026 10:43
Foto: Depophotos

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı heyecanı açılış töreniyle başladı. Kış sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan olimpiyatlarda ilk gün programı yoğun bir takvimle devam ediyor. Eurosport ekranlarında gün boyunca artistik buz pateni, kayak, buz hokeyi, sürat pateni ve körling gibi birçok branşta yarışlar izleyiciyle buluşuyor.

Günün programında big air finalleri, takım artistik patinajı, kadınlar buz hokeyi grup maçları, kızak ve sürat yarışları gibi önemli mücadeleler yer alıyor. 7 Şubat 2026 Cumartesi Eurosport yayın akışı, olimpiyat tutkunları için kesintisiz spor yayını sunuyor.

7 ŞUBAT 2026 EUROSPORT YAYIN AKIŞI

SaatProgramDurum
00:30 - 02:00Artistik Buz Pateni – Takım, 1. GünYayın
02:00 - 03:30Açılış Töreni (Tekrar)Tekrar
03:30 - 05:00Artistik Buz Pateni – Takım, 1. GünYayın
05:00 - 06:30Açılış Töreni (Tekrar)Tekrar
06:30 - 08:00Artistik Buz Pateni – Takım, 1. GünYayın
08:00 - 09:00Buz Hokeyi – Çekya vs İsviçre (Kadınlar)Tekrar
09:00 - 10:30Açılış Töreni (Tekrar)Tekrar
10:30 - 12:00Artistik Buz Pateni – Takım, 1. GünTekrar
12:00 - 12:25Körling – Büyük Britanya vs KanadaCanlı
12:25 - 13:00Serbest Stil Kayak – Kadınlar Slopestyle ElemeCanlı
13:00 - 15:30Alp Disiplini – Erkekler İnişCanlı
15:30 - 16:00Kayaklı Koşu – Kadınlar SkiatlonCanlı
16:00 - 18:05Serbest Stil Kayak – Erkekler Slopestyle ElemeCanlı
18:05 - 19:30Sürat Pateni – Kadınlar 3000 MCanlı
19:30 - 20:00Günün Öne ÇıkanlarıÖzet
20:00 - 22:45Kayakla Atlama – Kadınlar HS125Canlı
22:45 - 23:05Artistik Buz Pateni – Takım, 2. GünCanlı
23:05 - 00:00Buz Hokeyi – İsviçre vs Kanada (Kadınlar)Canlı

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN YARIŞLARI

Olimpiyat programında özellikle alp disiplini erkekler iniş yarışı, kadınlar kayaklı koşu skiatlon mücadelesi ve kayakla atlama HS125 yarışması günün en dikkat çeken organizasyonları arasında yer alıyor.

Serbest stil kayak slopestyle elemeleri ve sürat pateni kadınlar 3000 metre yarışı da Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nın ilk günündeki önemli mücadeleler arasında bulunuyor.

MİLANO-CORTİNA 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI HEYECANI BAŞLADI

Açılış töreniyle başlayan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı, farklı branşlarda dünyanın en iyi sporcularını bir araya getiriyor. Eurosport yayın akışı sayesinde izleyiciler gün boyunca olimpiyat heyecanını kesintisiz takip edebiliyor.

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları nereden izlenir?

Organizasyon Eurosport ekranlarından canlı olarak yayınlanmaktadır.

7 Şubat 2026’da hangi olimpiyat branşları var?

Artistik buz pateni, buz hokeyi, körling, alp disiplini, kayaklı koşu, serbest stil kayak, sürat pateni ve kayakla atlama yarışları yer almaktadır.

Kayakla atlama kadınlar HS125 yarışı saat kaçta?

20:00’de başlayıp 22:45’e kadar devam etmektedir.

Artistik buz pateni takım yarışması saat kaçta?

Gün içinde farklı saatlerde yayınlanmaktadır ve 22:45’te takım yarışmasının ikinci günü canlı olarak ekrana gelmektedir.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı, ilk gününden itibaren yoğun bir programla spor tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatıyor. Eurosport yayın akışı sayesinde olimpiyatların tüm önemli yarışlarını gün boyunca takip etmek mümkün oluyor. Önümüzdeki günlerde olimpiyat heyecanının daha da artması bekleniyor.

