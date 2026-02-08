2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı | 8 Şubat 2026 Pazar Eurosport Yayın Akışı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda heyecan ikinci günde de hız kesmeden devam ediyor. 8 Şubat 2026 Pazar günü olimpiyat programında alp disiplini, snowboard, biatlon, sürat pateni, kayaklı koşu ve artistik buz pateni gibi birçok branşta yarışlar yer alıyor. Eurosport ekranlarında gün boyunca canlı yayınlar ve tekrar programları spor tutkunlarıyla buluşuyor.

8 ŞUBAT 2026 EUROSPORT YAYIN AKIŞI

Saat Program Durum 00:00 - 00:55 Artistik Buz Pateni – Takım, 2. Gün Canlı 00:55 - 01:30 Buz Hokeyi – İsviçre vs Kanada (Kadınlar) Canlı 01:30 - 02:00 Günün Öne Çıkanları Özet 02:00 - 03:00 Alp Disiplini – Erkekler İniş Tekrar 03:00 - 04:00 Kayakla Atlama – Kadınlar HS125 Tekrar 04:00 - 04:30 Günün Öne Çıkanları Özet 04:30 - 05:30 Alp Disiplini – Erkekler İniş Tekrar 05:30 - 06:30 Kayakla Atlama – Kadınlar HS125 Tekrar 06:30 - 07:00 Günün Öne Çıkanları Özet 07:00 - 08:00 Alp Disiplini – Erkekler İniş Tekrar 08:00 - 09:30 Kayakla Atlama – Kadınlar HS125 Tekrar 09:30 - 10:20 Alp Disiplini – Erkekler İniş Tekrar 10:20 - 10:50 Günün Öne Çıkanları Özet 10:50 - 13:00 Snowboard – Paralel Dev Slalom Elemeler Canlı 13:00 - 14:50 Alp Disiplini – Kadınlar İniş Antrenman Canlı 14:50 - 15:20 Kayaklı Koşu – Erkekler Skiatlon Canlı 15:20 - 15:50 Alp Disiplini – Kadınlar İniş Antrenman Canlı 15:50 - 17:45 Biatlon – Karışık Bayrak Canlı 17:45 - 19:50 Sürat Pateni – Erkekler 5000 M Canlı 19:50 - 20:20 Günün Öne Çıkanları Özet 20:20 - 21:20 Luge – Tek Erkekler 4. Ayak Canlı 21:20 - 00:45 Artistik Buz Pateni – Takım, 3. Gün Canlı

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN YARIŞLARI

8 Şubat programında snowboard paralel dev slalom elemeleri, biatlon karışık bayrak yarışı ve sürat pateni erkekler 5000 metre yarışı günün en dikkat çekici mücadeleleri arasında yer alıyor.

Artistik buz pateni takım yarışmasının üçüncü günü ise akşam saatlerinde canlı olarak yayınlanacak.

8 Şubat 2026 olimpiyat yayınları nereden izlenir?

Eurosport ekranlarından canlı olarak izlenebilir.

Biatlon karışık bayrak yarışı saat kaçta?

15:50’de başlayıp 17:45’e kadar devam etmektedir.

Sürat pateni erkekler 5000 metre yarışı ne zaman?

17:45’te canlı olarak yayınlanmaktadır.

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları ikinci gününde de yoğun bir yarış programıyla devam ediyor. Eurosport yayın akışı sayesinde olimpiyat heyecanı gün boyunca kesintisiz izlenebiliyor. Kış sporlarının en önemli organizasyonunda mücadeleler önümüzdeki günlerde de devam edecek.