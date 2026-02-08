2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı | 8 Şubat 2026 Pazar Eurosport Yayın Akışı
Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanıyor? Bugün öne çıkan yarışlar neler? 8 Şubat 2026 Pazar Eurosport olimpiyat yayın akışı haberimizde.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda heyecan ikinci günde de hız kesmeden devam ediyor. 8 Şubat 2026 Pazar günü olimpiyat programında alp disiplini, snowboard, biatlon, sürat pateni, kayaklı koşu ve artistik buz pateni gibi birçok branşta yarışlar yer alıyor. Eurosport ekranlarında gün boyunca canlı yayınlar ve tekrar programları spor tutkunlarıyla buluşuyor.
8 ŞUBAT 2026 EUROSPORT YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Durum
|00:00 - 00:55
|Artistik Buz Pateni – Takım, 2. Gün
|Canlı
|00:55 - 01:30
|Buz Hokeyi – İsviçre vs Kanada (Kadınlar)
|Canlı
|01:30 - 02:00
|Günün Öne Çıkanları
|Özet
|02:00 - 03:00
|Alp Disiplini – Erkekler İniş
|Tekrar
|03:00 - 04:00
|Kayakla Atlama – Kadınlar HS125
|Tekrar
|04:00 - 04:30
|Günün Öne Çıkanları
|Özet
|04:30 - 05:30
|Alp Disiplini – Erkekler İniş
|Tekrar
|05:30 - 06:30
|Kayakla Atlama – Kadınlar HS125
|Tekrar
|06:30 - 07:00
|Günün Öne Çıkanları
|Özet
|07:00 - 08:00
|Alp Disiplini – Erkekler İniş
|Tekrar
|08:00 - 09:30
|Kayakla Atlama – Kadınlar HS125
|Tekrar
|09:30 - 10:20
|Alp Disiplini – Erkekler İniş
|Tekrar
|10:20 - 10:50
|Günün Öne Çıkanları
|Özet
|10:50 - 13:00
|Snowboard – Paralel Dev Slalom Elemeler
|Canlı
|13:00 - 14:50
|Alp Disiplini – Kadınlar İniş Antrenman
|Canlı
|14:50 - 15:20
|Kayaklı Koşu – Erkekler Skiatlon
|Canlı
|15:20 - 15:50
|Alp Disiplini – Kadınlar İniş Antrenman
|Canlı
|15:50 - 17:45
|Biatlon – Karışık Bayrak
|Canlı
|17:45 - 19:50
|Sürat Pateni – Erkekler 5000 M
|Canlı
|19:50 - 20:20
|Günün Öne Çıkanları
|Özet
|20:20 - 21:20
|Luge – Tek Erkekler 4. Ayak
|Canlı
|21:20 - 00:45
|Artistik Buz Pateni – Takım, 3. Gün
|Canlı
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN YARIŞLARI
8 Şubat programında snowboard paralel dev slalom elemeleri, biatlon karışık bayrak yarışı ve sürat pateni erkekler 5000 metre yarışı günün en dikkat çekici mücadeleleri arasında yer alıyor.
Artistik buz pateni takım yarışmasının üçüncü günü ise akşam saatlerinde canlı olarak yayınlanacak.
8 Şubat 2026 olimpiyat yayınları nereden izlenir?
Eurosport ekranlarından canlı olarak izlenebilir.
Biatlon karışık bayrak yarışı saat kaçta?
15:50’de başlayıp 17:45’e kadar devam etmektedir.
Sürat pateni erkekler 5000 metre yarışı ne zaman?
17:45’te canlı olarak yayınlanmaktadır.
Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları ikinci gününde de yoğun bir yarış programıyla devam ediyor. Eurosport yayın akışı sayesinde olimpiyat heyecanı gün boyunca kesintisiz izlenebiliyor. Kış sporlarının en önemli organizasyonunda mücadeleler önümüzdeki günlerde de devam edecek.