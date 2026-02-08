Giriş / Abone Ol
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı | 8 Şubat 2026 Pazar Eurosport Yayın Akışı

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanıyor? Bugün öne çıkan yarışlar neler? 8 Şubat 2026 Pazar Eurosport olimpiyat yayın akışı haberimizde.

Foto: Depophotos

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda heyecan ikinci günde de hız kesmeden devam ediyor. 8 Şubat 2026 Pazar günü olimpiyat programında alp disiplini, snowboard, biatlon, sürat pateni, kayaklı koşu ve artistik buz pateni gibi birçok branşta yarışlar yer alıyor. Eurosport ekranlarında gün boyunca canlı yayınlar ve tekrar programları spor tutkunlarıyla buluşuyor.

8 ŞUBAT 2026 EUROSPORT YAYIN AKIŞI

SaatProgramDurum
00:00 - 00:55Artistik Buz Pateni – Takım, 2. GünCanlı
00:55 - 01:30Buz Hokeyi – İsviçre vs Kanada (Kadınlar)Canlı
01:30 - 02:00Günün Öne ÇıkanlarıÖzet
02:00 - 03:00Alp Disiplini – Erkekler İnişTekrar
03:00 - 04:00Kayakla Atlama – Kadınlar HS125Tekrar
04:00 - 04:30Günün Öne ÇıkanlarıÖzet
04:30 - 05:30Alp Disiplini – Erkekler İnişTekrar
05:30 - 06:30Kayakla Atlama – Kadınlar HS125Tekrar
06:30 - 07:00Günün Öne ÇıkanlarıÖzet
07:00 - 08:00Alp Disiplini – Erkekler İnişTekrar
08:00 - 09:30Kayakla Atlama – Kadınlar HS125Tekrar
09:30 - 10:20Alp Disiplini – Erkekler İnişTekrar
10:20 - 10:50Günün Öne ÇıkanlarıÖzet
10:50 - 13:00Snowboard – Paralel Dev Slalom ElemelerCanlı
13:00 - 14:50Alp Disiplini – Kadınlar İniş AntrenmanCanlı
14:50 - 15:20Kayaklı Koşu – Erkekler SkiatlonCanlı
15:20 - 15:50Alp Disiplini – Kadınlar İniş AntrenmanCanlı
15:50 - 17:45Biatlon – Karışık BayrakCanlı
17:45 - 19:50Sürat Pateni – Erkekler 5000 MCanlı
19:50 - 20:20Günün Öne ÇıkanlarıÖzet
20:20 - 21:20Luge – Tek Erkekler 4. AyakCanlı
21:20 - 00:45Artistik Buz Pateni – Takım, 3. GünCanlı

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN YARIŞLARI

8 Şubat programında snowboard paralel dev slalom elemeleri, biatlon karışık bayrak yarışı ve sürat pateni erkekler 5000 metre yarışı günün en dikkat çekici mücadeleleri arasında yer alıyor.

Artistik buz pateni takım yarışmasının üçüncü günü ise akşam saatlerinde canlı olarak yayınlanacak.

8 Şubat 2026 olimpiyat yayınları nereden izlenir?

Eurosport ekranlarından canlı olarak izlenebilir.

Biatlon karışık bayrak yarışı saat kaçta?

15:50’de başlayıp 17:45’e kadar devam etmektedir.

Sürat pateni erkekler 5000 metre yarışı ne zaman?

17:45’te canlı olarak yayınlanmaktadır.

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları ikinci gününde de yoğun bir yarış programıyla devam ediyor. Eurosport yayın akışı sayesinde olimpiyat heyecanı gün boyunca kesintisiz izlenebiliyor. Kış sporlarının en önemli organizasyonunda mücadeleler önümüzdeki günlerde de devam edecek.

