2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı | 9 Şubat 2026 Pazartesi Eurosport Yayın Akışı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda tempo iyice yükseliyor. 9 Şubat 2026 Pazartesi günü Eurosport yayın akışı, gün boyu canlı yarışlar ve tekrar programlarıyla olimpiyat heyecanını ekranlara taşıyor. Günün programında buz hokeyi kadınlar grup maçları, alp disiplini kombine yarışları, serbest stil kayak slopestyle finali, sürat pateni ve kayakla atlama gibi dikkat çeken mücadeleler yer alıyor.

Özellikle günün ilerleyen saatlerinde art arda gelen canlı yayınlar, “Milano Cortina 2026 Eurosport yayın akışı” araması yapan izleyiciler için kaçırılmayacak bir takvim sunuyor. 9 Şubat 2026 Pazartesi Eurosport yayın akışı şöyle:

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ EUROSPORT YAYIN AKIŞI

Saat Branş Yayın Detay 00:45 - 01:30 Buz Hokeyi Canlı Kadınlar Grup Aşaması: Çekya - Finlandiya 01:30 - 02:00 Olimpiyatlar'da Bugün Özet Günün Öne Çıkanları 02:00 - 03:00 Alp Disiplini Tekrar Kadınlar İniş, Antrenman 03:00 - 04:00 Biatlon Tekrar Karışık Bayrak 04:00 - 04:30 Olimpiyatlar'da Bugün Özet Günün Öne Çıkanları 04:30 - 05:30 Alp Disiplini Tekrar Kadınlar İniş, Antrenman 05:30 - 06:30 Biatlon Tekrar Karışık Bayrak 06:30 - 07:00 Olimpiyatlar'da Bugün Özet Günün Öne Çıkanları 07:00 - 08:00 Alp Disiplini Tekrar Kadınlar İniş, Antrenman 08:00 - 09:00 Biatlon Tekrar Karışık Bayrak 09:00 - 09:30 Olimpiyatlar'da Bugün Özet Günün Öne Çıkanları 09:30 - 10:30 Alp Disiplini Tekrar Kadınlar İniş, Antrenman 10:30 - 11:30 Biatlon Tekrar Karışık Bayrak 11:30 - 12:00 Olimpiyatlar'da Bugün Özet Günün Öne Çıkanları 12:00 - 14:15 Alp Disiplini Canlı Erkekler Kombine İniş 14:15 - 16:00 Serbest Stil Kayak Canlı Kadınlar Slopestyle Finali 16:00 - 17:25 Alp Disiplini Canlı Erkekler Kombine Slalom 17:25 - 18:25 Serbest Stil Kayak Tekrar Kadınlar Slopestyle Finali 18:25 - 19:15 Buz Hokeyi Canlı Kadınlar Grup Aşaması: Almanya - Fransa 19:15 - 20:00 Sürat Pateni Canlı Kadınlar 1000 M 20:00 - 20:15 Olimpiyatlar'da Bugün Özet Günün Öne Çıkanları 20:15 - 20:45 Sürat Pateni Canlı Kadınlar 1000 M 20:45 - 00:55 Kayakla Atlama Canlı Erkekler HS125

GÜNÜN ÖNE ÇIKANLARI: HANGİ YARIŞLAR KAÇMAZ?

9 Şubat 2026 Pazartesi günü programında özellikle üç başlık öne çıkıyor: Erkekler kombine iniş ve slalom yarışları, kadınlar slopestyle finali ve geceye damga vurması beklenen kayakla atlama erkekler HS125 mücadelesi.

Buz hokeyi kadınlar grup aşaması maçları ise günün hem geç saatlerinde hem de akşam kuşağında canlı yayınla ekranlara geliyor. Bu yoğun takvim, “Milano Cortina 2026 buz hokeyi saat kaçta” ve “Eurosport canlı olimpiyat yayını” gibi aramaların artmasına neden oluyor.

9 Şubat 2026 Milano Cortina 2026 Eurosport yayın akışı hangi saatten itibaren başlıyor?

Yayın akışı 00:45’te buz hokeyi kadınlar grup aşaması (Çekya - Finlandiya) canlı yayınıyla başlıyor.

Slopestyle finali saat kaçta?

Kadınlar slopestyle finali 14:15 - 16:00 saatleri arasında canlı yayınlanıyor.

Kayakla atlama erkekler HS125 canlı yayın saat kaçta?

Kayakla atlama erkekler HS125 20:45 - 00:55 saatleri arasında canlı yayınlanıyor.

Erkekler kombine yarışları hangi saatlerde?

Erkekler kombine iniş 12:00 - 14:15, erkekler kombine slalom ise 16:00 - 17:25 saatleri arasında canlı yayınlanıyor.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda 9 Şubat 2026 Pazartesi günü Eurosport yayın akışı oldukça dolu ve tempolu. Canlı yayınlarla öne çıkan alp disiplini, serbest stil kayak, sürat pateni ve kayakla atlama yarışları, günün en kritik anlarını oluşturuyor. Olimpiyat heyecanını kaçırmamak için yayın saatlerini takip etmek, günün programını planlamak açısından büyük avantaj sağlayacaktır.