2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı | 9 Şubat 2026 Pazartesi Eurosport Yayın Akışı

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanıyor? Bugün öne çıkan yarışlar neler? 9 Şubat 2026 Pazartesi Eurosport olimpiyat yayın akışı haberimizde.

BirBilgi
  • 09.02.2026 00:00
  • Giriş: 09.02.2026 00:00
  • Güncelleme: 09.02.2026 00:00
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda tempo iyice yükseliyor. 9 Şubat 2026 Pazartesi günü Eurosport yayın akışı, gün boyu canlı yarışlar ve tekrar programlarıyla olimpiyat heyecanını ekranlara taşıyor. Günün programında buz hokeyi kadınlar grup maçları, alp disiplini kombine yarışları, serbest stil kayak slopestyle finali, sürat pateni ve kayakla atlama gibi dikkat çeken mücadeleler yer alıyor.

Özellikle günün ilerleyen saatlerinde art arda gelen canlı yayınlar, “Milano Cortina 2026 Eurosport yayın akışı” araması yapan izleyiciler için kaçırılmayacak bir takvim sunuyor. 9 Şubat 2026 Pazartesi Eurosport yayın akışı şöyle:

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ EUROSPORT YAYIN AKIŞI

SaatBranşYayınDetay
00:45 - 01:30Buz HokeyiCanlıKadınlar Grup Aşaması: Çekya - Finlandiya
01:30 - 02:00Olimpiyatlar'da BugünÖzetGünün Öne Çıkanları
02:00 - 03:00Alp DisipliniTekrarKadınlar İniş, Antrenman
03:00 - 04:00BiatlonTekrarKarışık Bayrak
04:00 - 04:30Olimpiyatlar'da BugünÖzetGünün Öne Çıkanları
04:30 - 05:30Alp DisipliniTekrarKadınlar İniş, Antrenman
05:30 - 06:30BiatlonTekrarKarışık Bayrak
06:30 - 07:00Olimpiyatlar'da BugünÖzetGünün Öne Çıkanları
07:00 - 08:00Alp DisipliniTekrarKadınlar İniş, Antrenman
08:00 - 09:00BiatlonTekrarKarışık Bayrak
09:00 - 09:30Olimpiyatlar'da BugünÖzetGünün Öne Çıkanları
09:30 - 10:30Alp DisipliniTekrarKadınlar İniş, Antrenman
10:30 - 11:30BiatlonTekrarKarışık Bayrak
11:30 - 12:00Olimpiyatlar'da BugünÖzetGünün Öne Çıkanları
12:00 - 14:15Alp DisipliniCanlıErkekler Kombine İniş
14:15 - 16:00Serbest Stil KayakCanlıKadınlar Slopestyle Finali
16:00 - 17:25Alp DisipliniCanlıErkekler Kombine Slalom
17:25 - 18:25Serbest Stil KayakTekrarKadınlar Slopestyle Finali
18:25 - 19:15Buz HokeyiCanlıKadınlar Grup Aşaması: Almanya - Fransa
19:15 - 20:00Sürat PateniCanlıKadınlar 1000 M
20:00 - 20:15Olimpiyatlar'da BugünÖzetGünün Öne Çıkanları
20:15 - 20:45Sürat PateniCanlıKadınlar 1000 M
20:45 - 00:55Kayakla AtlamaCanlıErkekler HS125

GÜNÜN ÖNE ÇIKANLARI: HANGİ YARIŞLAR KAÇMAZ?

9 Şubat 2026 Pazartesi günü programında özellikle üç başlık öne çıkıyor: Erkekler kombine iniş ve slalom yarışları, kadınlar slopestyle finali ve geceye damga vurması beklenen kayakla atlama erkekler HS125 mücadelesi.

Buz hokeyi kadınlar grup aşaması maçları ise günün hem geç saatlerinde hem de akşam kuşağında canlı yayınla ekranlara geliyor. Bu yoğun takvim, “Milano Cortina 2026 buz hokeyi saat kaçta” ve “Eurosport canlı olimpiyat yayını” gibi aramaların artmasına neden oluyor.

9 Şubat 2026 Milano Cortina 2026 Eurosport yayın akışı hangi saatten itibaren başlıyor?

Yayın akışı 00:45’te buz hokeyi kadınlar grup aşaması (Çekya - Finlandiya) canlı yayınıyla başlıyor.

Slopestyle finali saat kaçta?

Kadınlar slopestyle finali 14:15 - 16:00 saatleri arasında canlı yayınlanıyor.

Kayakla atlama erkekler HS125 canlı yayın saat kaçta?

Kayakla atlama erkekler HS125 20:45 - 00:55 saatleri arasında canlı yayınlanıyor.

Erkekler kombine yarışları hangi saatlerde?

Erkekler kombine iniş 12:00 - 14:15, erkekler kombine slalom ise 16:00 - 17:25 saatleri arasında canlı yayınlanıyor.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda 9 Şubat 2026 Pazartesi günü Eurosport yayın akışı oldukça dolu ve tempolu. Canlı yayınlarla öne çıkan alp disiplini, serbest stil kayak, sürat pateni ve kayakla atlama yarışları, günün en kritik anlarını oluşturuyor. Olimpiyat heyecanını kaçırmamak için yayın saatlerini takip etmek, günün programını planlamak açısından büyük avantaj sağlayacaktır.

