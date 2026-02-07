2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı: Kayaklı koşuda altın madalya İsveç'e

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı kayaklı koşu kadınlar 10+10 kilometre skiatlon kategorisinde İsveçli Frida Karlsson, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun ilk gününde madalya karşılaşmalarına devam edildi.

Tesero Kayaklı Koşu Stadı'ndaki kayaklı koşu kadınlar 10+10 kilometre skiatlon kategorisinde Frida Karlsson, 53 dakika 45.2 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bıraktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı ülkeden bu mesafenin son dünya şampiyonu Ebba Andersson, 51 saniye farkla gümüş, bitiş çizgisine bir dakika 26.7 saniye geriden gelen Norveçli Heidi Weng ise bronz madalya aldı.