2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ne zaman? Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman? MotoGP 2026 Dünya Şampiyonası yarış takvimi
2026 MotoGP Dünya Şampiyonası, kapsamlı takvimi, geri dönen Grand Prix’leri ve yüksek rekabetiyle motorsporları tarihinde özel bir yere sahip olacak. Toprak Razgatlıoğlu da MotoGP’de yarışacak. Peki, 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ne zaman? Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman? İşte MotoGP 2026 Dünya Şampiyonası yarış takvimi!
2026 MotoGP Dünya Şampiyonası sezonu, hem motorsporları tutkunları hem de Türk izleyiciler için tarihe geçecek bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Çünkü üç kez Dünya Süperbike Şampiyonu olan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonda MotoGP’de yarışarak Türkiye adına bir ilke imza atacak. İlk test sürüşünü 18 Kasım 2025’te gerçekleştiren Toprak’ın pistlere ne zaman çıkacağı ve 2026 takviminin detayları büyük merak uyandırıyor.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP’DE İLK YARIŞINA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kapsamındaki ilk resmi yarışına 1 Mart 2026 tarihinde Tayland GP ile çıkacak. Bu yarış, MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu olarak Toprak'ın kariyerinde tarihi bir başlangıç olacak.
2026 MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI YARIŞ TAKVİMİ
2026 sezonu, 22 Grand Prix ile oldukça yoğun bir programa sahip. Sezonun en dikkat çekici yeniliği ise Arjantin GP’nin çıkarılması ve yerine 22 yıl sonra Brezilya GP’nin geri dönüşü oldu. Açılış bölümü Asya ve Amerika kıtalarında yapılırken, Avrupa yarışı ise sezonun üçüncü ayında başlıyor.
|#
|Tarih
|Yarış
|Pist
|1
|27 Şubat - 1 Mart
|Tayland GP
|Chang
|2
|20-22 Mart
|Brezilya GP
|Autódromo Internacional Ayrton Senna
|3
|27-29 Mart
|ABD GP
|Circuit of the Americas
|4
|10-12 Nisan
|Katar GP
|Lusail
|5
|24-26 Nisan
|İspanya GP
|Jerez
|6
|8-10 Mayıs
|Fransa GP
|Bugatti
|7
|15-17 Mayıs
|Katalonya GP
|Barcelona-Catalunya
|8
|29-31 Mayıs
|İtalya GP
|Mugello
|9
|5-7 Haziran
|Macaristan GP
|Balaton Park
|10
|19-21 Haziran
|Çekya GP
|Brno
|11
|26-28 Haziran
|Hollanda GP
|TT Circuit Assen
|12
|10-12 Temmuz
|Almanya GP
|Sachsenring
|13
|7-9 Ağustos
|Britanya GP
|Silverstone
|14
|28-30 Ağustos
|Aragón GP
|MotorLand Aragón
|15
|11-13 Eylül
|San Marino GP
|Misano
|16
|18-20 Eylül
|Avusturya GP
|Red Bull Ring
|17
|2-4 Ekim
|Japonya GP
|Mobility Resort Motegi
|18
|9-11 Ekim
|Endonezya GP
|Mandalika
|19
|23-25 Ekim
|Avustralya GP
|Phillip Island
|20
|30 Ekim - 1 Kasım
|Malezya GP
|Sepang
|21
|13-15 Kasım
|Portekiz GP
|Algarve
|22
|20-22 Kasım
|Valencia GP
|Ricardo Tormo
2026 MOTOGP SEZONUNDA ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER
- Brezilya GP, 22 yıl aradan sonra takvime geri döndü.
- Açılış üçlemesi Asya–Amerika ekseninde gerçekleşiyor.
- Avrupa ayağı, 26 Nisan’da Jerez ile başlıyor.
- Art arda birçok çifte yarış haftası (doubleheader) bulunuyor.
- Saison finali her zaman olduğu gibi Valencia’da yapılacak.
2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ne zaman başlıyor?
2026 MotoGP sezonu, 27 Şubat – 1 Mart tarihlerindeki Tayland GP ile başlıyor.
Toprak Razgatlıoğlu’nun ilk MotoGP yarışı ne zaman?
Toprak Razgatlıoğlu, 1 Mart 2026’da Tayland GP ile ilk resmi MotoGP yarışına çıkacak.
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP’de hangi takımda yarışacak?
2026 sezonu itibarıyla MotoGP’de yarışacak ve MotoGP tarihinde ilk Türk sporcu olacak.
2026 MotoGP takviminde kaç yarış var?
2026 sezonunda toplam 22 yarış bulunuyor.
2026 MotoGP sezon finali hangi tarihte yapılacak?
Sezon finali 20–22 Kasım tarihlerinde Valencia GP ile yapılacak.