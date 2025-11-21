2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ne zaman? Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman? MotoGP 2026 Dünya Şampiyonası yarış takvimi

2026 MotoGP Dünya Şampiyonası sezonu, hem motorsporları tutkunları hem de Türk izleyiciler için tarihe geçecek bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Çünkü üç kez Dünya Süperbike Şampiyonu olan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonda MotoGP’de yarışarak Türkiye adına bir ilke imza atacak. İlk test sürüşünü 18 Kasım 2025’te gerçekleştiren Toprak’ın pistlere ne zaman çıkacağı ve 2026 takviminin detayları büyük merak uyandırıyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP’DE İLK YARIŞINA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kapsamındaki ilk resmi yarışına 1 Mart 2026 tarihinde Tayland GP ile çıkacak. Bu yarış, MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu olarak Toprak'ın kariyerinde tarihi bir başlangıç olacak.

2026 MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI YARIŞ TAKVİMİ

2026 sezonu, 22 Grand Prix ile oldukça yoğun bir programa sahip. Sezonun en dikkat çekici yeniliği ise Arjantin GP’nin çıkarılması ve yerine 22 yıl sonra Brezilya GP’nin geri dönüşü oldu. Açılış bölümü Asya ve Amerika kıtalarında yapılırken, Avrupa yarışı ise sezonun üçüncü ayında başlıyor.

# Tarih Yarış Pist 1 27 Şubat - 1 Mart Tayland GP Chang 2 20-22 Mart Brezilya GP Autódromo Internacional Ayrton Senna 3 27-29 Mart ABD GP Circuit of the Americas 4 10-12 Nisan Katar GP Lusail 5 24-26 Nisan İspanya GP Jerez 6 8-10 Mayıs Fransa GP Bugatti 7 15-17 Mayıs Katalonya GP Barcelona-Catalunya 8 29-31 Mayıs İtalya GP Mugello 9 5-7 Haziran Macaristan GP Balaton Park 10 19-21 Haziran Çekya GP Brno 11 26-28 Haziran Hollanda GP TT Circuit Assen 12 10-12 Temmuz Almanya GP Sachsenring 13 7-9 Ağustos Britanya GP Silverstone 14 28-30 Ağustos Aragón GP MotorLand Aragón 15 11-13 Eylül San Marino GP Misano 16 18-20 Eylül Avusturya GP Red Bull Ring 17 2-4 Ekim Japonya GP Mobility Resort Motegi 18 9-11 Ekim Endonezya GP Mandalika 19 23-25 Ekim Avustralya GP Phillip Island 20 30 Ekim - 1 Kasım Malezya GP Sepang 21 13-15 Kasım Portekiz GP Algarve 22 20-22 Kasım Valencia GP Ricardo Tormo

2026 MOTOGP SEZONUNDA ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER

Brezilya GP , 22 yıl aradan sonra takvime geri döndü.

, 22 yıl aradan sonra takvime geri döndü. Açılış üçlemesi Asya–Amerika ekseninde gerçekleşiyor.

Avrupa ayağı, 26 Nisan’da Jerez ile başlıyor.

Art arda birçok çifte yarış haftası (doubleheader) bulunuyor.

Saison finali her zaman olduğu gibi Valencia’da yapılacak.

