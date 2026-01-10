2026 MSÜ Başvuru Ücreti Ne Kadar, Kaç TL? MSÜ Başvuru Ücreti ve Sınav Tarihi

Milli Savunma Üniversitesi hayali kuran binlerce aday için kritik süreç başladı. 2026 MSÜ başvuru ücreti ne kadar?, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? gibi sorular, başvuru takviminin netleşmesiyle birlikte yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yürütülen başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar adaylar için büyük önem taşıyor.

MSÜ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuruları, ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Adaylar başvurularını yalnızca ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Başvuru süresini kaçırmak istemeyen adaylar için MSÜ başvuru ücreti, ödeme yöntemleri ve sınav tarihi büyük önem taşıyor.

2026 MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre, MSÜ 2026 başvuru ücreti 700 TL olarak belirlendi.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, belirlenen süre içinde sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

MSÜ Başvuru Ücreti Nasıl ve Nereden Ödenir?

MSÜ başvuru ücreti aşağıdaki bankalar ve ödeme kanalları aracılığıyla yatırılabiliyor:

Akbank (Şube, ATM, internet bankacılığı)

Albaraka Türk Katılım Bankası (Şube, ATM, internet bankacılığı)

QNB Finansbank (Şube, ATM, mobil bankacılık)

Kuveyt Türk Katılım Bankası (Şube, ATM, internet bankacılığı)

Halkbank (Şube, ATM, internet bankacılığı)

ING Bank (Şube, internet bankacılığı)

İş Bankası (Şube, ATM, mobil ve internet bankacılığı)

Vakıf Katılım Bankası (Şube, ATM, mobil ve internet bankacılığı)

Yapı ve Kredi Bankası (Mobil bankacılık)

Ziraat Bankası (Sadece internet ve mobil bankacılık)

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi

MSÜ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

MSÜ başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılmaktadır.

Adaylar, 05 Ocak – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek. Son başvuru tarihi ise 29 Ocak 2026 saat 23.59 olarak açıklandı.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2026 sınav tarihi de netleşti.

MSÜ sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav, Türkiye genelinde ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde yapılacak.

MSÜ NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay ve astsubay olarak eğitim almak isteyen adaylar için uygulanan bir ön eleme sınavıdır.

Sınavı başarıyla geçen adaylar; fiziki yeterlilik testi, sağlık raporu ve mülakat aşamalarına katılmaya hak kazanır.

MSÜ’ye Kimler Başvurabilir?

Lise son sınıf öğrencileri

Lise mezunları

TSK bünyesinde subay veya astsubay olarak görev almak isteyen adaylar

MSÜ 2026 SINAV TAKVİMİ

Süreç Tarih Başvuru Tarihleri 05 Ocak – 29 Ocak 2026 MSÜ Sınav Tarihi 01 Mart 2026 MSÜ Sonuç Açıklama Tarihi 26 Mart 2026

SIKÇA SORULAN SORULAR

2026 MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ 2026 başvuru ücreti 700 TL olarak belirlenmiştir.

MSÜ 2026 sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ 2026 sınavı 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

MSÜ başvuruları ne zaman sona eriyor?

MSÜ başvuruları 29 Ocak 2026 saat 23.59’da sona erecektir.

MSÜ sınavı askeri okullara giriş için zorunlu mu?

Evet, subay ve astsubay eğitimlerine başlamak için MSÜ sınavına girmek zorunludur.