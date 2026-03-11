2026 MSÜ Sınav Sonucu: ÖSYM MSÜ Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce aday, sınavın tamamlanmasının ardından gözünü ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Özellikle sınava katılan adaylar arasında “2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınavın ardından sonuç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar hem sonuçların açıklanacağı günü hem de MSÜ sonuç sorgulama ekranına nasıl giriş yapılacağını merak ediyor. İşte 2026 MSÜ sınav sonucu açıklanma tarihi ve sonuçların nasıl öğrenileceğine dair tüm detaylar.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

ÖSYM tarafından açıklanan resmi sınav takvimine göre 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

Bu tarihte adaylar, ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden puanlarını ve sınav performanslarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların askeri öğrenci adaylığı sürecine ilişkin sonraki aşamalar da gündeme gelecek.

Sınav Sınav Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi 2026 MSÜ Sınavı 1 Mart 2026 26 Mart 2026

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlara erişmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.

T.C. kimlik numarası sisteme girilir.

Aday şifresi kullanılarak sisteme giriş yapılır.

MSÜ sınav sonuç belgesi görüntülenir.

Bu ekran üzerinden adaylar sadece puanlarını değil aynı zamanda testlerdeki doğru ve yanlış sayılarını da detaylı şekilde görüntüleyebilecek.

MSÜ SONUÇ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

ÖSYM tarafından açıklanan sonuç belgesinde adayların sınav performansına ilişkin birçok önemli bilgi yer alır. MSÜ sonuç ekranında şu bilgiler bulunur:

Temel testlerdeki doğru ve yanlış sayıları

Hesaplanan puan türleri

Adayın sınav performansına ilişkin detaylı bilgiler

Bu bilgiler adayların askeri öğrenci adaylığı sürecinde değerlendirilmesinde önemli rol oynar.

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA NE OLUR?

MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar puanlarına göre değerlendirme sürecine dahil edilir. Askeri öğrenci adaylığı için belirlenen kriterleri karşılayan adaylar sonraki aşamalara katılma hakkı elde eder.

Bu nedenle MSÜ sınav sonucu, askeri eğitim almak isteyen adaylar için sürecin en kritik aşamalarından biri olarak kabul edilir.

MSÜ SINAVI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde eğitim almak isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunar. Her yıl binlerce aday bu sınava katılarak askeri öğrenci olabilmek için yarışır.

Bu nedenle MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hem adaylar hem de aileleri tarafından büyük bir merakla takip edilir.

2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

MSÜ sınavı ne zaman yapıldı?

2026 Milli Savunma Üniversitesi sınavı 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

MSÜ sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

MSÜ sonuçlarına nasıl giriş yapılır?

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuç belgelerini görüntüleyebilir.

MSÜ sonuç belgesinde hangi bilgiler yer alır?

Sonuç belgesinde adayların doğru-yanlış sayıları, test sonuçları ve puan türleri gibi detaylı bilgiler yer alır.