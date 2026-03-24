2026 MSÜ taban puanları: MSÜ erkek ve kadın adaylar için taban puanları açıklandı mı?

2026 MSÜ taban puanları açıklandı mı sorusu, askeri öğrenci olma hedefiyle sınava giren binlerce adayın gündeminde ilk sırada yer alıyor. 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Adaylar sadece sonuçları değil, aynı zamanda MSÜ erkek ve kadın taban puanları hakkında da en güncel bilgileri araştırıyor.

2026 MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ait MSÜ taban puanları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak adaylar, tercih sürecine hazırlanırken geçmiş yılların taban puanlarını referans alarak tahmini listeler oluşturuyor.

2025 MSÜ HARP OKULLARI TABAN PUANLARI

Okul Puan Türü Erkek Kadın Hava Harp Okulu Sayısal 340,29930 363,38460 Kara, Deniz, Sahil Güvenlik Sayısal 287,91733 355,60884 Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık 288,10294 362,43486 Kara Harp Okulu Sözel 325,52641 -

Önemli Not

Kara Harp Okulu’na sözel puan türünden kadın aday alımı yapılmamaktadır.

MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TABAN PUANLARI (2025)

Okul Puan Türü Erkek Kadın Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik Genel 252,16987 327,91907 Bando MYO (İlk Tercih) Genel 115,98379 302,02427 Bando MYO (Tercihlerde) Genel 222,68338 -

SON 5 YIL MSÜ TABAN PUANLARI ANALİZİ

Son yıllardaki verilere bakıldığında MSÜ taban puanlarının her yıl değişkenlik gösterdiği görülüyor. Bu değişimde sınavın zorluk derecesi, aday sayısı ve başarı sıralamaları belirleyici oluyor.

Hava Harp Okulu genellikle en yüksek taban puanına sahip

Kadın adaylar için taban puanlar çoğunlukla daha yüksek

Sayısal puan türü en çok tercih edilen alan

Astsubay MYO puanları harp okullarına göre daha düşük

2026 MSÜ TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih kılavuzuna göre seçimlerini yapacak. Bu süreçte MSÜ taban puanları 2026 verileri belirleyici olacak. Ancak henüz resmi puanlar açıklanmadığı için adayların geçmiş yılları dikkate alması öneriliyor.

2026 MSÜ taban puanları açıklandı mı?

Hayır, 2026 MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar 24 Mart 2026 tarihinde açıklandı.

MSÜ kadın ve erkek puanları farklı mı?

Evet, kadın ve erkek adaylar için taban puanlar farklılık göstermektedir.

En yüksek taban puanı hangi okulda?

Genellikle Hava Harp Okulu en yüksek taban puanına sahiptir.

Astsubay MYO taban puanları kaç?

2025 verilerine göre erkeklerde 252,16987, kadınlarda 327,91907 puandır.