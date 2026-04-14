2026 MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Geçen Yıl Ne Zaman Açıklandı?
2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, tercih işlemlerini tamamlayan adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuç tarihi, geçen yılın açıklanma süreci ve detaylı takvim bilgileri bu içerikte…
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar gözünü sonuç tarihine çevirdi. “2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “Geçen yıl MSÜ sonuçları ne zaman açıklanmıştı?” soruları, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
İşte MSÜ 2026 tercih süreci, sonuç tarihi beklentisi ve geçmiş yıl verileriyle tüm detaylar…
MSÜ 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?
MSÜ tercih işlemleri 25 Mart 2026 tarihinde başladı.
Adaylar tercihlerini 24 Nisan 2026 saat 23:59’a kadar tamamlayabilecek.
Bu tarihten sonra sistem kapanacak ve tercih işlemleri sona erecek.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercih işlemlerini personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Tercih sürecinde adayların puanları ve başvuru şartlarını dikkate alarak seçim yapmaları gerekiyor.
2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 MSÜ tercih sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı.
Ancak önceki yılın takvimi baz alındığında sonuçların Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.
GEÇEN YIL MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?
2025 yılında MSÜ tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti.
Tercih sonuçları ise 24 Haziran 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanmıştı.
YILLARA GÖRE MSÜ TERCİH TAKVİMİ
|Yıl
|Tercih Başlangıç
|Tercih Bitiş
|Sonuç Açıklama
|2025
|24 Mart
|21 Nisan
|24 Haziran
|2026
|25 Mart
|24 Nisan
|Haziran 3. hafta (bekleniyor)
MSÜ 2025 TABAN PUANLARI
Adayların tercih yaparken göz önünde bulundurması gereken önemli kriterlerden biri de taban puanlardır:
- Hava Harp Okulu: 340,29930 – 363,38460
- Diğer Harp Okulları: 287,91733 – 355,60884
- Kara Harp Okulu (EA): 288,10294 – 362,43486
- Kara Harp Okulu (Sözel): 325,52641
- Astsubay MYO: 252,16987 – 327,91907
- Bando MYO (İlk tercih): 115,98379 – 302,0242
- Bando MYO (Diğer tercihler): 222,68338
MSÜ TERCİH SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
MSÜ tercihleri, adayların kariyerlerini doğrudan etkileyen kritik bir süreçtir.
- Tercihlerin son güne bırakılmaması önerilir
- Puan ve başarı sıralaması dikkate alınmalıdır
- Tercih sıralaması bilinçli yapılmalıdır
MSÜ 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Resmi tarih açıklanmadı, ancak Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.
MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
24 Nisan 2026 saat 23:59’da sona erecektir.
MSÜ tercihleri nereden yapılır?
personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır.
Geçen yıl MSÜ sonuçları ne zaman açıklandı?
24 Haziran 2025 tarihinde açıklanmıştır.
MSÜ sonuçları nereden öğrenilir?
Sonuçlar e-Devlet üzerinden duyurulmaktadır.
MSÜ tercih süresi uzatılır mı?
Resmi bir açıklama yapılmadıkça tercih süresi belirtilen tarihlerde sona erer.