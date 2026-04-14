2026 MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Geçen Yıl Ne Zaman Açıklandı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar gözünü sonuç tarihine çevirdi. “2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “Geçen yıl MSÜ sonuçları ne zaman açıklanmıştı?” soruları, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

İşte MSÜ 2026 tercih süreci, sonuç tarihi beklentisi ve geçmiş yıl verileriyle tüm detaylar…

MSÜ 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

MSÜ tercih işlemleri 25 Mart 2026 tarihinde başladı.

Adaylar tercihlerini 24 Nisan 2026 saat 23:59’a kadar tamamlayabilecek.

Bu tarihten sonra sistem kapanacak ve tercih işlemleri sona erecek.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Tercih sürecinde adayların puanları ve başvuru şartlarını dikkate alarak seçim yapmaları gerekiyor.

2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 MSÜ tercih sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

Ancak önceki yılın takvimi baz alındığında sonuçların Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.

GEÇEN YIL MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?

2025 yılında MSÜ tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti.

Tercih sonuçları ise 24 Haziran 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanmıştı.

YILLARA GÖRE MSÜ TERCİH TAKVİMİ

Yıl Tercih Başlangıç Tercih Bitiş Sonuç Açıklama 2025 24 Mart 21 Nisan 24 Haziran 2026 25 Mart 24 Nisan Haziran 3. hafta (bekleniyor)

MSÜ 2025 TABAN PUANLARI

Adayların tercih yaparken göz önünde bulundurması gereken önemli kriterlerden biri de taban puanlardır:

Hava Harp Okulu: 340,29930 – 363,38460

Diğer Harp Okulları: 287,91733 – 355,60884

Kara Harp Okulu (EA): 288,10294 – 362,43486

Kara Harp Okulu (Sözel): 325,52641

Astsubay MYO: 252,16987 – 327,91907

Bando MYO (İlk tercih): 115,98379 – 302,0242

Bando MYO (Diğer tercihler): 222,68338

MSÜ TERCİH SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

MSÜ tercihleri, adayların kariyerlerini doğrudan etkileyen kritik bir süreçtir.

Tercihlerin son güne bırakılmaması önerilir

Puan ve başarı sıralaması dikkate alınmalıdır

Tercih sıralaması bilinçli yapılmalıdır

MSÜ 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Resmi tarih açıklanmadı, ancak Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

24 Nisan 2026 saat 23:59’da sona erecektir.

MSÜ tercihleri nereden yapılır?

personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır.

Geçen yıl MSÜ sonuçları ne zaman açıklandı?

24 Haziran 2025 tarihinde açıklanmıştır.

MSÜ sonuçları nereden öğrenilir?

Sonuçlar e-Devlet üzerinden duyurulmaktadır.

MSÜ tercih süresi uzatılır mı?

Resmi bir açıklama yapılmadıkça tercih süresi belirtilen tarihlerde sona erer.