2026 yılıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) %25,49 oranında artacak. Araç sahipleri için en düşük MTV 6.066 TL, 1301–1600 cc arası otomobillerde ise 10.567 TL olacak. Yeni yılda vergi artışlarının yanı sıra araç muayene ve sigorta ücretlerinde de benzer oranlarda artış bekleniyor. Peki, 2026 MTV ne kadar? İşte 2026 MTV ücretleri tablosu ve diğer detaylar!

BirBilgi
  • 03.11.2025 16:13
  • Giriş: 03.11.2025 16:13
  • Güncelleme: 03.11.2025 16:17
2026 MTV Ne Kadar, Kaç TL? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ücreti Belli Oldu

2026 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları belli oldu. TÜİK’in açıkladığı yeniden değerleme oranı sonrasında MTV, pasaport ve diğer vergi kalemleriyle birlikte yükseldi. Peki 2026 MTV ne kadar olacak, hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte 2026 yılı güncel MTV oranları ve detaylı tablo...

2026 YILI MTV ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. Bu veriler doğrultusunda 2026 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi. Yeni yılda birçok vergi, harç ve ücrette olduğu gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de bu oran üzerinden artırılacak.

Bu kapsamda, 2025 yılında 4.834 TL olan en düşük MTV tutarı, 2026 itibarıyla 6.066 TL’ye yükselecek. En yaygın motor hacmine sahip 1301–1600 cc arası araçlarda ise en düşük MTV 10.567 TL olacak.

2026 MTV ÜCRETLERİ TABLOSU

Aşağıdaki tablo, 2026 yılı için belirlenen MTV tutarlarının motor silindir hacmine göre dağılımını göstermektedir:

Motor Silindir Hacmi2025 MTV (TL)2026 MTV (TL)Artış Oranı
1300 cc ve altı4.834 TL6.066 TL%25,49
1301 – 1600 cc8.421 TL10.567 TL%25,49
1601 – 1800 cc14.254 TL17.883 TL%25,49
1801 – 2000 cc22.143 TL27.783 TL%25,49
2001 cc ve üzeri43.900 TL55.075 TL%25,49

MTV NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenen bir vergidir. MTV tutarı, aracın:

  • Motor silindir hacmine,
  • Yaşına,
  • Ve kayıtlı olduğu model yılına

göre hesaplanır. 2026 yılında da aynı sistem geçerli olacak. MTV tutarları, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesi üzerinden sorgulanabilir ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla online ödenebilir.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

2026 MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi, e-Devlet veya anlaşmalı bankaların mobil ve internet şubeleri üzerinden yapılabilir. Ayrıca vergi dairelerinden de ödeme yapılması mümkündür.

MTV ÖDEME TARİHLERİ 2026

2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi iki taksit halinde ödenecek:

  • 1. Taksit: Ocak ayı sonuna kadar
  • 2. Taksit: Temmuz ayı sonuna kadar

2026 MTV NE KADAR OLDU?

2026 yılında en düşük MTV tutarı 6.066 TL olarak belirlendi. 1301–1600 cc arası araçlarda bu tutar 10.567 TL’ye yükseldi.

MTV neye göre hesaplanır?

MTV, aracın motor silindir hacmine, yaşına ve model yılına göre hesaplanır. 2026 yılında %25,49 oranında zam uygulanacak.

MTV ödemesi ne zaman yapılır?

MTV yılda iki taksit şeklinde ödenir. İlk taksit Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir.

MTV nasıl ödenir?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sitesi, e-Devlet, anlaşmalı bankalar veya vergi daireleri aracılığıyla yapılabilir.

2026 MTV artış oranı ne kadar?

2026 yılı MTV artış oranı, TÜİK’in belirlediği yeniden değerleme oranı olan %25,49 olarak uygulanacak.

