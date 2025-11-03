2026 MTV Ne Kadar, Kaç TL? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ücreti Belli Oldu

2026 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV ) tutarları belli oldu. TÜİK’in açıkladığı yeniden değerleme oranı sonrasında MTV, pasaport ve diğer vergi kalemleriyle birlikte yükseldi. Peki 2026 MTV ne kadar olacak, hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte 2026 yılı güncel MTV oranları ve detaylı tablo...

2026 YILI MTV ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. Bu veriler doğrultusunda 2026 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi. Yeni yılda birçok vergi, harç ve ücrette olduğu gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de bu oran üzerinden artırılacak.

Bu kapsamda, 2025 yılında 4.834 TL olan en düşük MTV tutarı, 2026 itibarıyla 6.066 TL’ye yükselecek. En yaygın motor hacmine sahip 1301–1600 cc arası araçlarda ise en düşük MTV 10.567 TL olacak.

2026 MTV ÜCRETLERİ TABLOSU

Aşağıdaki tablo, 2026 yılı için belirlenen MTV tutarlarının motor silindir hacmine göre dağılımını göstermektedir:

Motor Silindir Hacmi 2025 MTV (TL) 2026 MTV (TL) Artış Oranı 1300 cc ve altı 4.834 TL 6.066 TL %25,49 1301 – 1600 cc 8.421 TL 10.567 TL %25,49 1601 – 1800 cc 14.254 TL 17.883 TL %25,49 1801 – 2000 cc 22.143 TL 27.783 TL %25,49 2001 cc ve üzeri 43.900 TL 55.075 TL %25,49

MTV NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenen bir vergidir. MTV tutarı, aracın:

Motor silindir hacmine,

Yaşına,

Ve kayıtlı olduğu model yılına

göre hesaplanır. 2026 yılında da aynı sistem geçerli olacak. MTV tutarları, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesi üzerinden sorgulanabilir ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla online ödenebilir.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

2026 MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi, e-Devlet veya anlaşmalı bankaların mobil ve internet şubeleri üzerinden yapılabilir. Ayrıca vergi dairelerinden de ödeme yapılması mümkündür.

MTV ÖDEME TARİHLERİ 2026

2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi iki taksit halinde ödenecek:

1. Taksit: Ocak ayı sonuna kadar

2. Taksit: Temmuz ayı sonuna kadar

