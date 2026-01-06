2026 Mühendis Maaşları: Ocak Zammı Sonrası Kamuda Çalışan Mühendis Maaşı Ne Kadar?

Kamu kurumlarında görev yapan mühendislerin maaşları, Ocak 2026 itibarıyla yapılan zamlarla yeniden gündeme geldi. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş zam oranı kesinleşirken, 2026 mühendis maaşları da netleşti. Peki, Ocak zammı sonrası kamuda çalışan mühendis maaşı ne kadar? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından, memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranı belli oldu. Bu gelişme, kamu personelinin tamamı gibi mühendis maaşlarını da doğrudan etkiledi.

Memur ve memur emeklileri zam oranı: %18,60

%18,60 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: %12,19

Belirlenen bu oran doğrultusunda mühendis maaş zammı da %18,60 olarak uygulandı.

2026 MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam sonrası kamuda görev yapan mühendislerin yeni maaşları belli oldu. Aşağıdaki tabloda zam öncesi ve zam sonrası maaş bilgileri yer almaktadır.

Ocak 2026 Zamlı Mühendis Maaşı

Unvan Eski Maaş (TL) Zam Oranı 2026 Zamlı Maaş (TL) Mühendis 78.200,00 %18,60 92.745,20

Buna göre 2026 Ocak zammı sonrası mühendis maaşı 92.745,20 TL olarak uygulanmaya başlandı.

MÜHENDİS MAAŞLARI NASIL HESAPLANDI?

2026 mühendis maaşları hesaplanırken aşağıdaki unsurlar dikkate alındı:

Aralık ayı enflasyon verileri,

Memur ve memur emeklileri için belirlenen %18,60’lık zam oranı,

Mevcut maaş katsayıları

Açıklanan tutarlar temel maaşı ifade etmekte olup, döner sermaye, ek ödeme ve diğer yan haklar bu rakamlara dahil değildir.

2026 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 zamlarıyla birlikte kamu çalışanlarının maaş tabanı da yükseltildi.

Buna göre en düşük memur maaşı 59.896 TL olarak belirlendi.

2026 mühendis maaşı ne kadar oldu?

Ocak 2026 zammı sonrası kamuda çalışan bir mühendisin maaşı 92.745,20 TL oldu.

Mühendis maaş zammı yüzde kaç?

Mühendis maaşlarına memur zammı kapsamında %18,60 oranında artış yapıldı.

2026 mühendis maaşları kesinleşti mi?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Ocak 2026 maaşları kesinleşmiştir.

2026 en düşük memur maaşı kaç TL?

Ocak 2026 itibarıyla en düşük memur maaşı 59.896 TL olarak uygulanmaktadır.