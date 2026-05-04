2026 Nisan Ayı Enflasyon Oranı Yüzde Kaç Oldu? TÜİK Nisan Enflasyonu Açıklandı

Türkiye ekonomisinin en önemli göstergelerinden biri olan enflasyon verileri açıklandı. Vatandaşlardan yatırımcılara kadar geniş bir kesimin yakından takip ettiği “Nisan 2026 enflasyon oranı yüzde kaç oldu?” sorusu yanıt buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan veriler, fiyat artışlarının hız kesmeden devam ettiğini ortaya koyuyor. İşte detaylı TÜFE ve Yİ-ÜFE verileri...

2026 NİSAN AYI TÜFE ORANLARI AÇIKLANDI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2026 yılı Nisan ayında dikkat çeken bir artış gösterdi. Açıklanan verilere göre:

Enflasyon Türü Oran Aylık Değişim %4,18 Yılbaşına Göre %14,64 Yıllık Enflasyon %32,37 12 Aylık Ortalama %32,43

Bu verilere göre, yıllık enflasyon %32,37 olarak gerçekleşirken, aylık bazda artış %4,18 oldu.

EN FAZLA ARTIŞ HANGİ HARCAMA GRUPLARINDA?

TÜFE içinde en yüksek ağırlığa sahip harcama gruplarındaki değişimler enflasyonun yönünü belirliyor. Nisan ayında öne çıkan kalemler şu şekilde:

Yıllık Bazda Artışlar

Gıda ve alkolsüz içecekler: %34,55

Ulaştırma: %35,06

Konut, su, elektrik, gaz: %46,60

Aylık Bazda Artışlar

Gıda ve alkolsüz içecekler: %3,70

Ulaştırma: %4,29

Konut: %7,99

Özellikle konut ve enerji kalemlerindeki yükseliş, enflasyon üzerindeki baskının sürdüğünü gösteriyor.

ALT KALEMLERDE ENFLASYONUN DAĞILIMI

Endeks kapsamında yer alan 174 alt sınıf incelendiğinde:

147 alt sınıfta artış yaşandı

19 alt sınıfta düşüş görüldü

8 alt sınıfta değişim olmadı

Bu tablo, fiyat artışlarının geniş bir alana yayıldığını ortaya koyuyor.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE (B) GÖSTERGESİ

Çekirdek enflasyon olarak da bilinen özel kapsamlı TÜFE (B) verileri şu şekilde gerçekleşti:

Aylık artış: %3,42

Yıllık artış: %30,51

12 aylık ortalama: %32,01

Bu veri, enflasyonun temel eğilimini göstermesi açısından kritik öneme sahiptir.

Yİ-ÜFE NİSAN 2026 VERİLERİ

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de yükseliş trendini sürdürdü:

ÜFE Türü Oran Aylık Artış %3,17 Yıllık Artış %28,59 12 Aylık Ortalama %26,48

Sektörel Yıllık Artışlar

Madencilik: %40,42

İmalat: %30,36

Enerji: %7,19

Su temini: %38,26

Aylık Değişimler

Madencilik: %9,84 artış

İmalat: %3,59 artış

Enerji: %4,96 azalış

Su: %2,02 artış

SANAYİ GRUPLARINA GÖRE DEĞİŞİM

Yıllık Bazda

Ara malları: %26,49

Dayanıklı tüketim: %29,75

Dayanıksız tüketim: %31,57

Enerji: %33,15

Sermaye malları: %24,70

Aylık Bazda

Ara malları: %3,62

Dayanıklı tüketim: %2,17

Dayanıksız tüketim: %2,48

Enerji: %4,84

Sermaye malları: %1,67

