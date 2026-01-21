2026 Ocak ayı enflasyon beklenti anketi: Merkez Bankası TEFE TÜFE tahmini açıklandı

Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan 2026 Ocak ayı enflasyon beklentisi netleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile TEFE TÜFE tahmini ve yıl sonu enflasyon beklentileri kamuoyuyla paylaşıldı. Yılın ilk enflasyon verileri öncesinde açıklanan bu beklentiler, piyasalara önemli ipuçları veriyor.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİYLE AÇIKLANDI

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, enflasyon beklentilerinde sınırlı bir gerileme dikkat çekti.

Ankete göre, cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi bir önceki dönemde yüzde 23,35 seviyesindeyken, bu anket döneminde yüzde 23,23’e geriledi.

2026 OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih de ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3’ünde kamuoyu ile paylaşıyor.

Bu kapsamda Ocak ayı enflasyon oranı, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00’da açıklanacak.

2026 OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcı ile gerçekleştirdiği Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre;

Geçen ay yüzde 3,44 olan Ocak ayı TÜFE artış beklentisi , bu anket döneminde yüzde 3,76’ya çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693 olarak açıklanırken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 oldu.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Ocak ayı anket dönemine göre katılımcıların yıllık enflasyon beklentileri şu şekilde gerçekleşti:

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi: %23,23

12 ay sonrası TÜFE beklentisi: %22,20

24 ay sonrası TÜFE beklentisi: %16,94

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Ocak ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri de paylaşıldı.

%17,26 olasılıkla %19,00 – %20,99 aralığında artış

aralığında artış %47,35 olasılıkla %21,00 – %22,99 aralığında artış

aralığında artış %23,63 olasılıkla %23,00 – %24,99 aralığında artış

Nokta tahminlere göre ise katılımcıların:

%15,38’inin beklentisi %19,00 – %20,99 aralığında

%49,23’ünün beklentisi %21,00 – %22,99 aralığında

%26,15’inin beklentisi %23,00 – %24,99 aralığında

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Anket sonuçlarına göre 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinde de aşağı yönlü bir eğilim öne çıkıyor.

Katılımcıların değerlendirmeleri, enflasyonda orta vadede kademeli bir gerileme beklendiğini ortaya koyuyor.

2026 Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Ocak ayı TÜFE artış beklentisi yüzde 3,76 olarak açıklandı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi ne oldu?

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,35’ten yüzde 23,23’e geriledi.

Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Ocak ayı enflasyon oranı, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi kaç?

12 ay sonrası TÜFE beklentisi, Ocak ayı anket döneminde yüzde 22,20 olarak belirlendi.

Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi kimlerle yapılıyor?

Anket, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştiriliyor.