2026 Ocak Ayı Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? Ocak Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Olacak?

Yeni yıla sayılı günler kala ev sahipleri ve kiracıların gündeminde tek bir soru öne çıkıyor: 2026 Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira sözleşmesini ocak ayında yenileyecek olan milyonlarca kişi, TÜFE verileri doğrultusunda belirlenecek yeni kira zam oranını merakla bekliyor. Açıklanacak enflasyon rakamları, 2026 yılına girerken konut kiralarında uygulanacak zam oranını netleştirecek.

2026 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Ocak ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri ile belli olacak. Kira artış hesaplamalarında, yasal düzenleme gereği TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınıyor.

Ocak ayı kira artışında kullanılacak enflasyon oranı, 5 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak verilerle kesinleşecek.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı hesaplanırken, bir önceki ay açıklanan TÜFE’nin on iki aylık ortalama değişim oranı dikkate alınır. Ev sahibi, kira sözleşmesini yenilerken bu oranın üzerinde zam yapamaz.

Kira Artışında Dikkate Alınan Kriterler

TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması

Kira sözleşmesinin yenilendiği ay

Mevcut kira bedeli

2025 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla;

TÜFE yıllık artış oranı: %31,07

TÜFE aylık artış oranı: %0,87

12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı: %35,91

Bu verilere göre, 2025 Aralık ayı kira artış oranı %35,91 olarak uygulanmıştı.

2026 OCAK AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Aşağıdaki örnek, kira artışının nasıl hesaplandığını net bir şekilde ortaya koymaktadır:

Mevcut Kira Bedeli 15.000 TL Kira Artış Oranı %35,91 Zam Tutarı 5.386,5 TL Yeni Kira Bedeli 20.386,5 TL

2026 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?

2026 Ocak ayı kira artış oranı, Aralık ayı enflasyon verileri açıklanmadan kesinleşmeyecek. Ancak mevcut TÜFE verileri, kira zamlarının enflasyon oranlarına paralel şekilde belirleneceğini gösteriyor. Bu nedenle gözler TÜİK’in açıklayacağı resmi rakamlara çevrilmiş durumda.

2026 Ocak ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Kira artış oranı, TÜİK’in 5 Ocak günü açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşecek.

Kira artışında hangi enflasyon oranı kullanılıyor?

Kira artışlarında TÜFE’nin 12 aylık ortalama değişim oranı esas alınıyor.

Ev sahibi TÜFE oranının üzerinde zam yapabilir mi?

Hayır. Yasal olarak ev sahibi, TÜFE 12 aylık ortalamanın üzerinde kira artışı yapamaz.

Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenenler zam yapmak zorunda mı?

Kira sözleşmesi yenilendiğinde, yasal sınırlar dahilinde kira artışı uygulanabilir.