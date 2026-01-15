2026 Ocak Emekli Promosyon Kampanyaları: En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Veren Banka Hangisi?
2026 Ocak ayında en yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? 31.000 TL’ye varan emekli promosyonu gerçek mi, hangi bankada ne kadar ödeme yapılıyor? Emekli maaşını taşımadan önce bilmeniz gereken şartlar ve en avantajlı banka hangisi? Tüm yanıtlar haberimizde.
Ocak ayı itibarıyla emekli promosyon kampanyaları yeniden güncellendi. Asgari ücret, emekli ve memur zamlarının netleşmesiyle birlikte, “En yüksek emekli maaş promosyonu veren banka hangisi?” sorusu emeklilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. 2026 Ocak ayında bazı bankalar 31.000 TL’ye varan emekli promosyonu sunarak dikkat çekiyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR, NASIL ALINIR?
Emekli promosyonu alabilmek için emeklilerin maaşlarını ilgili bankaya taşıması ve 3 yıl boyunca maaşını o bankadan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Kamu ve özel bankalar, bu taahhüt karşılığında farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor.
2026 OCAK AYI EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR
Ocak 2026 itibarıyla banka banka güncel emekli promosyon tutarları aşağıda yer alıyor. Promosyon miktarları, bankaların sunduğu nakit ödemeler ve ek kampanyalarla değişiklik gösterebiliyor.
|Banka
|2026 Ocak Emekli Promosyonu
|Kampanya Detayı
|QNB
|31.000 TL’ye varan
|3 yıl maaş taahhüdü ile emeklilik ödülü
|Yapı Kredi
|30.000 TL’ye varan
|3 yıl maaş alma taahhüdü
|Akbank
|30.000 TL’ye varan
|Promosyon + fatura + kart + davet ödülleri
|VakıfBank
|30.000 TL’ye varan
|12.000 TL promosyon + 18.000 TL kart harcaması
|DenizBank
|27.000 TL’ye varan
|3 yıl taahhüt ile nakit promosyon
|Garanti BBVA
|25.000 TL’ye varan
|Nakit promosyon + bonus kampanyaları
|Albaraka Türk
|25.000 TL’ye varan
|Promosyon + ödül kampanyası
|TEB
|21.000 TL’ye varan
|Ana promosyon + ek fatura promosyonu
|Vakıf Katılım
|18.500 TL’ye varan
|Emeklilere özel promosyon
|Halkbank
|12.000 TL’ye varan
|SGK emeklilerine standart promosyon
|Ziraat Bankası
|5.000 – 12.000 TL
|Maaş tutarına göre kademeli ödeme
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026 (KADEMELİ)
- 10.000 TL’ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL
- 10.000 – 15.000 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
- 15.000 – 20.000 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
2026 OCAK AYINDA EN AVANTAJLI EMEKLİ PROMOSYONU HANGİSİ?
Ocak 2026 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu QNB tarafından sunulan 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü olarak öne çıkıyor. Yapı Kredi, Akbank ve VakıfBank ise 30.000 TL seviyesine ulaşan kampanyalarıyla dikkat çekiyor.
2026 Ocak en yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
Ocak 2026 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu, QNB’nin 31.000 TL’ye varan kampanyasıdır.
Emekli promosyonu almak için ne yapmak gerekir?
Emekli maaşının bankaya taşınması ve 3 yıl boyunca maaşın o bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekir.
Promosyonlar her emekli için aynı mı?
Bazı bankalarda promosyon tutarı maaş miktarına göre değişirken, bazı bankalarda ek kampanyalarla artırılabilmektedir.
SONUÇ: 2026 OCAK EMEKLİ PROMOSYONLARINDA REKABET ZİRVEDE
2026 Ocak ayında emekli promosyon kampanyaları ciddi şekilde yükselmiş durumda. 31.000 TL’ye varan promosyonlar, emekliler için banka seçimini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Emeklilerin karar verirken promosyon tutarının yanı sıra taahhüt süresi ve ek kampanya şartlarını da dikkatle incelemesi gerekiyor.